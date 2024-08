Baraja: "Si un jugador se va, vendrá otro. Eso es algo que consideramos fundamental"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, afirmó este martes que la situación de Cenk Özkacar es "una opción abierta de salida", pero advirtió de que "no va a salir nadie de aquí" sin recambio, en una rueda de prensa en la que calificó de "gran venta" la salida de Giorgi Mamardashvili al Liverpool. Baraja, que aseguró que Cenk no viajará a Bilbao por esa opción de salida, incidió en que no saldrá nadie si no pueden "traer un jugador que tenga características diferentes a las suyas", a pesar de que también explicó que el mercado está abierto y que hay situaciones que no controla.



No obstante, su sensación es que "puede haber algún cambio", aunque no espera muchos movimientos: "Si un jugador se va, vendrá otro. Eso es algo que consideramos fundamental para completar una plantilla de veinte jugadores, con tres porteros", comentó Baraja en la previa del encuentro ante el Athletic Club.

Sin embargo, preguntado por la salida de Mamardashvili dijo que está "muy avanzada" y que es una situación que espera que "se pueda definir ya", aunque matizó que para el Valencia lo más positivo es que pueda jugar un curso más en el club de Mestalla en calidad de cedido. "El club también hace una gran venta, que para la economía del club se preveía necesaria, y deportivamente intentará hacer una buena temporada y ser determinante en el equipo", subrayó Baraja, que destacó que, dentro de todo lo sucedido, su continuidad es "una buena noticia".



Sobre las declaraciones de Mario Alberto Kempes, leyenda del club y que este pasado viernes pidió a Peter Lim dar un paso al lado para que el Valencia no vaya hacia la "mediocridad", Baraja recalcó que todo el mundo sabe que Kempes "es una referencia del valencianismo" y su opinión "es absolutamente respetable".

