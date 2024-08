El duro mensaje de Kempes a Peter Lim: "Haga un paso al lado"

Después de que el Valencia CF cayese ayer 3-1 en Vigo dejando un mala imagen, la leyenda che Mario Alberto Kempes se sentó delante de la cámara en su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de preocupación. Una preocupación que venía acompañada de un mensaje directo hacia Peter Lim, máximo accionista del conjunto de Mestalla. El argentino se ha mostrado wn los últimos años muy crítico con la gestión del magnate singapurense.

"Queridos socios del Valencia CF y aficionados, y al señor Peter Lim. Como exjugador de este Valencia CF me duele profundamente ver la situación en la que nos encontramos. Dos partidos jugados, dos derrotas. Hace un ratito no más. Esto no es el Valencia CF ni el que nos merecemos todos. El Valencia CF es más que un club de fútbol, es una institución rica de historia, pasión uy un legado que debe ser respetado. Quiero dirigirme directamente al señor Peter Lim. El Valencia CF necesita alguien que lo lidere pero que esté comprometido con el éxito y con la historia. Son tiempos difíciles, no lo vamos a negar, pero no podemos permitir que la grandeza de este club se pierde en la mediocridad", expuso el argentino

"Si este señor no se siente en condiciones de llevar a este club donde pertenece, le pido respetuosamente con el corazón que haga un paso al lado, y que ceda el control a alguien que pueda devolverle al Valencia CF su gloria. El Valencia CF es un símbolo de orgullo para los seguidores y todo aquello que queremos", sentenció Kempes.