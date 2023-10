Baraja hace debutar a Yarek: "Tiene un gran futuro"

Un nuevo debut en Primera División para el Valencia CF. Ante las molestias de Thierry, Baraja se giró al banquillo para llamar a Yarek Gasiorowski (Polinyà de Xúquer, 2005) en tiempo de descuento. Era su momento de debutar tras más de una década vestido con la indumentaria valencianista. Ante la falta de efectivos, la Academia VCF se ha tornado en fundamental y el futuro tiene escritos sus nombres para hacerse un hueco en la historia de la entidad.

Yarek debutó en Son Moix en la posición de lateral izquierdo, la primera en la que salió del cascarón en la Academia del Valencia CF. En fútbol 7 actuaba de carrilero, y su saltó al fútbol 11 le hizo continuar en esa misma demarcación en infantiles. Siempre con su melena rubia característica y la cinta en la frente. Sus grandes aptitudes defensivas y su envergadura, por encima del 1’90 metros, le llevaron a centrar su demarcación al eje de la zaga como central zurdo, donde llama la atención del fútbol europeo y de las inferiores de la Selección española.

Habitual en la Sub-17 de España, dio el salto a la Sub-19, con la que jugó el Europeo y consiguió marcar en la primera jornada de la fase de grupos ante Islandia. Italia fue la que apeó al combinado nacional en las semifinales tras cuatro titularidades en cuatro partidos de Yarek Gasiorowski.

Ese Europeo llegó tras las ofertas que el Valencia CF rechazó por él del Salzburgo. El equipo austríaco realizó varias intentonas de 5 millones de euros más una serie de objetivos que el club de Mestalla no contempló aceptar. Peter Lim entiende que el valor del jugador va a ser mayor que esa cifra, aunque las propuestas llegaran cuando el futbolista todavía tenía edad juvenil de segundo año. De hecho, hoy todavía compite en su último año de juvenil.

“Te sientes muy valorado cuando rechazan cinco millones por ti. No me planteaba salir, siempre he estado centrado aquí”, aseguró Yarek en la entrevista que concedió a Deportes COPE Valencia en julio de 2023, en pleno Europeo. Pese a ese fuerte interés del extranjero (invierno de 2023), el Valencia CF apenas le dio protagonismo en el VCF Mestalla el resto de la temporada y eso generó unas dudas, sumadas a los cinco millones pagados por Cenk. Sin embargo, la entidad che quiso respetar los tiempos con el central, demarcación más compleja para dar el salto, y no tener prisa con el internacional. Yarek asumió como normal esa realidad: “He estado todo el año trabajando. Cuando han tenido que llegar las oportunidades han llegado. Yo estoy todo el año trabajando para tener oportunidades. Cuando las tengo intento aprovecharlas y ya está”, aseguraba en dicha entrevista del mes de julio al finalizar la temporada. Como desvelamos en COPE, el zaguero de Polinyà de Xúquer renovó su contrato en verano de 2022 hasta 2025 con opción a dos temporadas más.

Yarek (en el centro) en LaLiga Promises en InfantilesFoto: LaLiga





Toda una vida vinculada al Valencia CF. Llegó a la Academia VCF en prebenjamines, hace ya doce años, siendo esta su decimotercera campaña de blanquinegro. Antes empezó en el Alzira. Un día, después del colegio, su madre le avisó que tenía las pruebas para poder entrar en el club de su vida. El resto es historia.

Fue subcampeón de LaLiga Promises internacional siendo infantil con la generación 2005. En ese torneo, además de por sus aptitudes, destacó por su potencia en el saque de banda, claves para anotar varios goles en el torneo. Del Cadete A dio el salto prácticamente directo al Juvenil A, en el que asentó en en una potente defensa junto a Quique Ribes, ahora en el Real Madrid C. Debutó como titular con el VCF Mestalla en febrero de este mismo año. Ahora compite en el filial de Miguel Ángel Angulo como titular en la zaga y había sido citado en varias ocasiones antes de su debut.

El propio Rubén Baraja habló de Yarek en rueda de prensa tras su debut en Mallorca: “Es un chico que tiene un gran futuro. Estamos trabajando cosas que tiene que conocer del día a día. En cualquier momento puede entrar y aportar cosas. Creemos mucho en ellos. Es un chico muy aplicado, que puede jugar de central e incluso de lateral izquierdo como hoy. Tiene que estar preparado para entrar en cualquier momento. Hay que estar contentos por otro debut de un jugador de la Academia VCF en Primera División”. El jugador 113 en salir de Paterna y debutar con la primera plantilla. De padre polaco y madre valenciana, Yarek ha cumplido un gran sueño.