Este viernes, previsión de lluvias extremas en el Campo de Cartagena

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes en la Región de Murcia cielos muy cubiertos con chubascos y tormentas generalizados y persistentes, fuertes o muy fuertes, que en el sureste de la región podrían llegar a ser incluso torrenciales.

Hay establecido aviso rojo para el Campo de Cartagena y Mazarrón, con hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora a partir de las diez de la mañana, y de carácter naranja en Murcia y la Vega del Segura.

Según la Aemet, las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y las máximas irán en descenso, mientras que los vientos soplarán del norte o nordeste, flojos