Este viernes, previsión de lluvias extremas en el Campo de Cartagena
Aemet activa el aviso rojo por lluvias fuertes y persistentes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes en la Región de Murcia cielos muy cubiertos con chubascos y tormentas generalizados y persistentes, fuertes o muy fuertes, que en el sureste de la región podrían llegar a ser incluso torrenciales.
Hay establecido aviso rojo para el Campo de Cartagena y Mazarrón, con hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora a partir de las diez de la mañana, y de carácter naranja en Murcia y la Vega del Segura.
Según la Aemet, las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y las máximas irán en descenso, mientras que los vientos soplarán del norte o nordeste, flojos
