Baraja: "Ganar siempre ayuda, pero nos va a tocar sufrir hasta el final de temporada"

El técnico vallisoletano ha comparecido en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del choque ante el RCD Mallorca en Son Moix. Con la inercia positiva tras dos victorias ante el Betis en Liga y Parla en Copa, el Valencia CF busca romper con la racha de derrotas como visitante que se alarga ya desde la temporada pasada cuando se impuso a Osasuna en el Reino de Navarra. Viaja a la isla sin Caufriez, Thierry y Diakhaby, por lesión y todavía, sin Rafa Mir del que hoy se ha vuelto a referir el entrenador valencianista. Vuelve Pepelu tras cumplir dos partidos de sanción y eso complica la elección para el once titular porque el de Denia es indiscutible para el preparador pucelano.

Victorias consecutivas, punto de inflexión

“Ayuda que los resultados lleguen. Queda mucho trabajo por hacer, muchos partidos por jugar y tenemos que tratar de concentrarnos en el siguiente y ese es el partido ante el RCD Mallorca. Va a ser un rival complicado porque está en buena dinámica, ha empezado bien la temporada, están consiguiendo buenos resultados y nosotros estamos en ese camino de conseguir la victoria fuera de casa. Hemos hecho autocrítico de los partidos fuera de casa, los últimos dos hemos tenido opciones y a ver si con la inercia de los dos últimos resultados, nos mostramos como espero que lo hagamos contra el RCD Mallorca”.

Vuelta de Pepelu tras sanción

“Es un jugador muy importante, que nos puede aportar cosas. Ha estado fuera por la sanción y por los partidos que no hemos podido disputar. Ante el CP Parla Escuela-Fair Play tuvo sus primeros minutos otra vez y es una opción para ser titular”.

VCF Baraja busca su primera victoria como visitante

RCD Mallorca

“En casa está estable, pero sus mejores números son fuera de casa. Cada partido es importante y nosotros nos estamos jugando mucho en cada punto y estadio. Tenemos que hacer un buen partido. Es un equipo que genera, tiene energía y no encaja mucho. Tenemos que darle continuidad a lo que vimos ante el Real Betis en cuanto energía, estar, empujar, personalidad con la pelota… tenemos que llevarlo a domicilio”.

Partido como visitante

“Los dos partidos (Leganés y Getafe) hemos tenido opciones, puntuar siempre es positivo fuera de casa. Mañana, el Mallorca es muy intenso, presionante y tenemos que estar acertado en la continuidad, los pases y mantenernos vivos en el partido. Tenemos que seguir sumando. Hay que demostrar que queremos salir de la situación y mirar hacia arriba. Esto no se va a conseguir en una o dos jornadas, parece que va ser un año en el que nos va a tocar sufrir”.

Lesionados

“Caufriez todavía tiene molestias cuando se pone las botas, le molesta el tema del talón. Va a mejor, pero todavía le queda un poco, veremos la semana que viene. Rafa Mir va bien en su evolución, hoy ha completado el entrenamiento y vamos a ver sus sensaciones y cuándo puede estar disponible”.

Rafa Mir-Vuelta ante la SD Ejea en Copa

“Tiene que ir completando entrenamientos. Si va bien, podría ser una posibilidad”.

Pepelu vuelve tras dos partidos de sanción

Mercado de fichajes de invierno

“Tenemos una situación que es la lesión de Thierry y eso nos abre la posibilidad de que haya una ficha en esa posición. Además, tenemos otra ficha libre en la que puedes traer a un jugador que te mejore las prestaciones de la plantilla pues es una alternativa dentro de los 25 futbolistas que tienes escribir. Pero luego, hay situaciones de mercado que no puedes controlar. Tenemos que estar preparados para poder resolverlas y el equipo no se debilite. Deberíamos utilizar este mercado para tratar de compensar o tomar alguna buena decisión con alguna situación que nos dé una mejora, si puede ser. A veces, esa mejora no está en el mercado o no se puede conseguir. Siempre he dicho que estoy contento con los jugadores que tengo y si se puede mejorar, siempre es positivo. No soy tampoco de cambiar muchos jugadores en el mercado de invierno. No creo mucho en esto. El mercado te lo va diciendo, los jugadores y posibilidades que haya. En este momento, solo está la posibilidad de traer a un lateral que pueda competir con Foulquier porque no está Thierry. Lo siguiente, habrá que analizar el mercado. Si hay algo muy mejorable y el Club está dispuesto, fenomenal, si no, seguiremos trabajando en función a lo que a mí me gusta que es una plantilla corta, competitiva, en la que todo el mundo sepa su rol. Aquí están siempre los jugadores que quiero que estén, si no, no estarían, como ha pasado en otros casos”.

André Almeida

“Ha salido de una lesión, venía de unas molestias previas, la semana pasada estuvo regular con un virus en el estómago, perdió 2-3kg y estaba un poco justo. Yo tengo que elegir a dos en esa posición y voy eligiendo en función de los momentos, rendimiento y de ser justo. Tenemos que tener alternativas y André es un jugador con unas características que nos puede dar muchas cosas, ya sea de inicio o después”.

Debuts de Warren Madrigal, Iker Córdoba e Isma Santana

“Tuvieron la posibilidad de participar, que esto siempre nos ayuda un poco porque estas primeras rondas siempre hay espacio de mostrarse. Siempre que podamos contaremos con ellos. Estuvieron bien y son una posible solución de futuro”.

Iván Fresneda como posibilidad de mercado

“Estamos a 28 de noviembre. No voy a hablar de jugadores de otros equipos que tienen contratos ni de las opciones que hay o no. No es mi cometido”.