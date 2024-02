Baraja: "Estoy cumpliendo un sueño en el Valencia CF"

Rubén Baraja ha comparecido en Paterna ante los medios en la previa del choque ante el Sevilla en Mestalla. La derrota en Las Palmas cortó la trayectoria positiva del equipo y por eso, se hace más necesaria la victoria ante el que fue su entrenador durante tres temporadas en el Valencia CF, Quique Sánchez Flores. El técnico cumplió esta semana un año al frente del banquillo de Mestalla y dice sentirse feliz por la evolución del equipo, el cambio de rumbo en lo deportivo y, sobre todo, por estar cumpliendo el sueño que perseguía cuando pensó en hacerse entrenador.

Cambios respecto a Las Palmas

Hemos tratado de corregir cosas durante la semana. Hicimos cosas bien, trataremos de poner el equipo más competitivo. Es un rival muy complicado y en clara mejoría. Sólido, difícil, su situación esta temporada es extraordinaria y no corresponde a la calidad de plantilla que tiene

Thierry y su recuperación

Está en los plazos marcados por la lesión que tiene. Esperemos un margen de mejora, las sensaciones son positivas, empezando a correr, pero depende de sus sensaciones y su evolución.

Quique y el reto de ganarle

Me gustaría ganarle ya de una vez. Es un entrenador de reconocido prestigio. Su trayectoria la conocemos todos. Ha llegado a Sevilla en una situación complicada, pero estoy seguro que su capacidad hará que su equipo salga de esa situación y mejore en cuanto a su clasificación en la tabla

Mosquera y su regularidad

Su rendimiento está siendo estable. Eso es lo mejor. Momentos mejores y peores, como todos, pero está aguantando muy bien la exigencia de esta competición. En un claro proceso de mejora y no sabemos cúal va a ser su techo

Gayà y su rodilla

Está perfecto. Es verdad que la rodilla le ha dado problemas para no encontrar su mejor nivel. Pero ha soportado muy bien con su capacidad de sacrificio en muchas ocasiones. Estoy seguro que mañana nos podrá ayudar y estar al 120% que es lo que nos va a requerir un partido ante el Sevilla

Diakhaby preparado

Vino cansado de la Copa África. Por eso decidimos otras opciones. Pero ahora ya está para aportar al equipo y sumar una vez ha superado esos problemas. Lo importante es que tenemos donde elegir y mañana tomaremos la decisión de poner a los que estén más en forma para un partido que seguro va a ser muy exigente.

Quique como referencia

Hizo las cosas muy bien en su etapa como entrenador del Valencia CF. Volvimos a recuperar los puestos Champions. Aprendí muchas cosas. Estoy convencido de que va a saber manejar la situación complicada que vive ahora, no es la primera vez y ha demostrado que puede manejarlas con éxito.

Javi Guerra y su posición

Puede jugar en cualquiera de los dos costados porque tiene velocidad. De fuera para dentro, en la mediapunta, en el doble pivote. Por su calidad, nos ofrece varias posibilidades. Si no juega mucho, seguramente será culpa mia, es por decisión mía, tendré que conseguir que vuelva a su mejor nivel y este es el objetivo que tengo con él. Pero él también entiende que el equipo está por encima de cualquier situación individual. Es positivo que vaya entendiendo lo que tiene que hacer y donde lo tiene que hacer y crecer. Esto es un aprendizaje para él. Quizás no le he dado la continuidad que tenía que tener o está jugando otro compañero, pero busco las mejores situaciones que beneficien al equipo.

Mentalidad de los jóvenes

Lo realmente difícil en un jugador joven es mantener una regularidad en el rendimiento. A veces te sorprenden con un gran nivel y luego bajan. Son dientes de sierra. La clave es encontrar esa estabilidad. Tu nivel te coloca en la posición que mereces, el verde no engaña a nadie. Tienen que entender que estas cosas pueden pasar y tenemos que apoyarles para que puedan manejar esta situación para llegar a su mejor nivel con el tiempo.

Rafa Mir y su situación en el Sevilla

Me duele por lo personal, es un buen tipo y un buen profesional. Hay ciertas cosas en las que no puedo estar de acuerdo. Tiene que sobreponerse. No creo que en el Sevilla tengan que tener dudas sobre sus cualidades. Siempre es un chico comprometido. Seguro que lo estará pasando mal.

Partido trampa ante el Sevilla

Sabemos del nivel del Sevilla. No nos puede sorprender, no puede ser una trampa. Tiene jugadores determinantes en la zona ofensiva. El año pasado ganó la Europa League, estaba jugando Champions, tenemos que respetar a un equipo que seguro nos va a plantear un partido muy complicado de superar.

La asignatura de los centros laterales

Este tipo de situaciones que nos está quitando puntos nos tiene que servir de aprendizaje. Nos han penalizado en varias ocasiones en partidos que no merecíamos perder, como el de Las Palmas.

Mentalizar a su vestuario tras conseguir el objetivo de la permanencia

No hablamos de futuro en el vestuario. Nos está dando resultados. Vamos al partido siguiente pensando solo en el rival al que nos vamos a enfrentar y en ello estamos toda la semana pensando y trabajando. Todo lo demás es perder energía.

Diego López y Almeida

Diego va muy bien, su sensación es muy buena y va a depender mucho de lo que sea capaz de soportar la máscara y su dolor de la lesión. A lo mejor puede estar antes de lo previsto, con el hambre y las ganas que tiene, seguro que pronto estará de vuelta.

André está evolucionando muy bien, pero sin prisa. Pensamos que en breve nos va a poder ayudar, pero no hay que precipitarse. La semana viene veremos cuál es su evolución y si ya puede aportar al grupo.





Dijo Quique en su despedida del Valencia CF, “perdía un trabajo, pero ganaba una vida”. ¿Cómo es su vida en el banquillo?

Estoy feliz, cumpliendo un sueño. Entrenar al equipo para el que uno se prepara cuando piensa en ser entrenador pues esto me da felicidad. Trabajo para aportar a mis jugadores y ellos me enseñan a mí. No sé porque Quique diría aquello, yo estoy feliz con mi situación actual.

M’bappe y su llegada a LaLiga

Me has pillado, no sé qué pasará con ese asunto. Seguro que sería positivo que pudiera jugar en la liga española, sin duda. Sería titular en cualquier equipo del mundo, así que, bienvenido si es que llega a jugar en España

Cumpleaños en el banquillo de Mestalla

Lo que más destacaría es la evolución a nivel deportivo. Llegamos en una situación muy complicada y el equipo ha ido saliendo hasta lograr cierta estabilidad, aunque el equipo está en proceso de construcción, está claro que se está viendo un progreso y eso me hace estar satisfecho. La comunión con los aficionados y su apoyo, ha sido clave en este cambio y solo puedo tener palabras de agradecimiento.