Baraja: "Este equipo es capaz de todo. Para mí es una bendición"

La Copa vuelve a Mestalla y el Valencia CF tiene claro su objetivo de buscar los cuartos. Competición fetiche para un club "bronco y copero" como le gusta autodenominarse, llega el equipo de Rubén Baraja al choque con el Celta de Rafa Benitez, en el momento más dulce de la temporada. Suma cuatro victorias consecutivas entre Liga y Copa y viene de darse un festín de goles en Cádiz. En Paterna se ha instalado el estado de ilusión por superar viejos fantasmas de la temporada pasada y pensar, o soñar, en cotas más altas. Con los pies en el suelo, pero con una ambición de los chavales que no tiene límites. La Copa motiva, lo ha dicho el técnico en la rueda de prensa previa al choque ante los celestes. Eso y que, Mestalla jugará su papel decisivo en la eliminatoria. Baraja lo fía todo a la motivación de sus chicos llevados en volandas por un estadio que replique a las grandes noches del coliseo valencianista.

El preparador valencianista ha repasado todos los temas de actualidad valencianista, con la insistencia en centrar el foco de atención unicamente en el partido de mañana de la Copa del Rey.

El estado de Yaremchuk y rotaciones

Yaremchuk está mejor. Hoy ha completado la sesión y creemos que puede estar para ayudar al equipo. En cuanto a las rotaciones para mañana, no es cuestión de rotar o no, si no de poner el equipo que creamos más competitivo y apurar las opciones que tengamos de pasar la eliminatoria. Le damos mucha importancia a esta competición.

Mercado de invierno

El mercado está abierto y puede pasar cualquier cosa. Pero nosotros hemos de centrarnos en la competición contra el Celta que nos lo puso complicado en liga y mañana nos lo va a volver a complicar, y hemos de hacerlo lo suficientemente bien para poder pasar. Siempre puede salir o entrar alguien, pero mi energía la tengo puesta en el partido de Copa, no podemos permitirnos desviar el foco-

Sin altas ni bajas en enero ¿lo firmaría?

No podemos hacer hipótesis. De salida sabemos que no hay muchas opciones. Sabemos lo que nos dijo el club, entonces, gastar energías en esto, cuando hay Copa ante nuestra gente, y yendo con la ilusión de hacer un buen partido y pasar, es lo que más me motiva.

A cuatro partidos de una Final

Mañana es el siguiente obstáculo. El Celta ha mostrado una evidente mejoría. Va a ser muy igualado y muy difícil.

¿Favoritos?

Lo único que te puede dar cierto favoritismo es jugar en casa. Mestalla para nosotros es muy importante. Seguro que nuestra gente te va a ayudar, a empujar, van a contagiar al equipo… En liga nos costó mucho porque no pierden el orden. Uno se va a quedar en la cuneta. Esperemos no ser nosotros.

El partido de Liga ante el Celta como referencia

Fue complicado. Nos presionaron bien, fueron intensos y nosotros no estuvimos fluidos, por eso generamos poco aunque ellos tampoco tuvieron muchas ocasiones. Mañana es Copa y será diferente con ese punto de emoción de que ganas o te vas a casa.

La Copa un premio para la afición

Es una oportunidad de darle a Mestalla las gracias por todo lo que esta haciendo por nosotros, que nos hace que seamos mejores cuando jugamos en casa y nos aporta mucho el calor de nuestro estadio. Seguro que van a aportar ese plus de motivación a los chicos que ya de por sí, los veo muy motivados con esta posibilidad de seguir pasando rondas en esta bonita competición.

Presión de la Copa en los jóvenes

En las anteriores eliminatorias podíamos tener la presión extra porque eras el equipo de categoría superior. Ahora ya es contra un Primera con mucho nivel contra el Celta. No nos ponemos una presión extra más allá que queremos pasar y más delante de nuestra gente.

Almeida

Por momentos mejor, ya toca mejor y tiene muchas ganas. Tiene buenas sensaciones y esperemos que se reintegre pronto en el grupo, que coja el ritmo y que pueda volver a competir. Está siendo difícil para él por la incertidumbre de estar jugando poco.

Diego López

Puede jugar en todo el frente de ataque. Tiene velocidad, llegada a gol, trabajo, compromiso, continuidad en el esfuerzo, es muy completo. Lo hizo todo bien y tuvo su recompensa. Siempre les digo que una vez has llegado a ese nivel hay que intentar mantenerlo.

Europa en el horizonte

Me gusta vivir el presente y el presente es la Copa. No me gustan las hipótesis. Esperemos estar al nivel en la Copa y luego ya pensaremos en el sabado con el Athletic.

Palabras de Benítez elogiando la juventud del VCF

Tiene mucho criterio y si lo ha dicho lo hace desde el cariño y desde lo difícil que es afrontar el mejor rendimiento e intentando ser positivo desde el mensaje que intenta enviar a sus jugadores.

Gayà y su rodilla

Es un esguince de rodilla fuerte y en este tipo de lesión tardan en irse las molestias a veces en golpeos, cuando traccionas, y él ha tenido molestias. Esto te limita un poco más pero ha hecho mucho por estar y es un dolor con el que hay que convivir hasta que se te va. Tiene mucho mérito su implicación para estar disponible.

Koba y su posible venta

No tengo ninguna información sobre ese tema.

Celta irregular en Liga

Seguro que Rafa va a poner un equipo muy competitivo, con mucho ritmo. Va a ser muy duro y vamos a tener que estar muy bien para afrontarlo. La Copa te da sensaciones distintas a la Liga. El hecho de estar jugando un partido a cara o cruz te hace afrontarlo de otra manera y seguro que el Celta va a salir muy motivado pensando en pasar.

Ambiente de la plantilla

Es bueno en muchos sentidos. Desprenden energía, alegría, ganas, por crecer, por mejorar. Tener este ambiente en el que todos ayudan, que es solidario cuando el de al lado tiene un mal día y le hace falta un abrazo. Es lo que todo entrenador quiere, que sea un equipo. Este equipo es capaz de cualquier cosa. Esto para mi es una bendición.