El banquillo del Valencia CF entra en su recta final

La vía nacional, la que está gestionando personalmente el presidente Anil Murthy, tiene a tres candidatos, en la fase final de su elección. Lo desvelábamos anoche en El Partidazo de COPE y aquí, os detallamos la información. José Bordalás. Javi Gracia. Y Rubén Baraja. Tres nombres que, ahora mismo, están sobre la mesa para ser el próximo inquilino del banquillo de Mestalla.

Durante el último mes, han sido muchos los ofrecimientos que han ido llegando a las oficinas de la entidad de Mestalla, donde se ha ido recabando la información necesaria para abordar las negociaciones con el elegido. Con la salida de César Sánchez del club, ha sido Anil Murthy el encargado de llevar a cabo las conversaciones con los representantes del futuro inquilino del banquillo che. Como ya hiciera tras la marcha de Mateu Alemany, es el presidente en primera persona ha sido quien ha asumido la responsabilidad de la parcela deportiva, secundado en esta ocasión por Miguel Ángel Corona y Jorge López.

Con los tres técnicos españoles se ha hablado y se está en contacto con sus representantes. Los tres conocen la situación que se encontrarían a nivel de plantilla y presupuesto de la próxima temporada y a los tres se les ha solicitado sus condiciones para venir. Tras varias semanas sondeando el mercado, recibiendo el ofrecimiento de entrenadores de todo el mundo y tras pasar el filtro de Singapur, la cúpula valencianista tiene sobre la mesa a Bordalás, Gracia y Baraja. Estos, evidentemente, por la vía nacional. En la internacional, Laurent Blanc y Marco Silva son otras de las alternativas en la lista. Todos ellos saben, por parte del club, la situación que se encontrarán, en caso de llegar a la entidad che. Un presupuesto muy reducido respecto a la temporada actual. Menos de la mitad. Y a todos, en las últimas semanas, se les ha pedido un dossier detallando sus condiciones económicas y hasta el número de integrantes de su cuerpo técnico.

Bordalás, técnico del Getafe CF, es la opción de más caché. Gusta mucho en el club, encaja su filosofía y es el favorito de la grada.

Nacido en Alicante, tiene 56 años y reúne los requisitos exigidos para asumir las riendas del proyecto deportivo del Valencia CF. Experiencia de sobra y contrastada en el ámbito nacional, Bordalás lleva dirigiendo equipos desde hace 25 años, cuando colgó las botas y emprendió la aventura de los banquillos en su ciudad natal. Alicante, CD Benidorm, Mutxavista, Novelda CF, Hércules CF, CD Alcoyano, Elche CF, CD Alcorcón, Deportivo Alavés y Getafe CF, donde ha conseguido sus últimos logros.

Pero tiene inconvenientes. Y no son un tema menor. Más allá de los flecos contractuales, los principales problemas para que termine cristalizando la operación son: el económico y los tiempos, tal y como detallamos en El Partidazo de COPE. Cabe recordar, y es importante, que el Getafe CF todavía tiene por delante dos jornadas para cerrar el campeonato liguero y la eliminatoria de la Europa League frente al Inter de Milán. El partido de ida se disputará el 05 de agosto y la vuelta tres días más tarde. Por eso, Bordalás ha querido evitar a toda costa que esta información saliera a la luz pública. Tras cuatro años en el Getafe CF, considera que su salida de la entidad azulona tiene que ser de la mejor manera posible y mostrando el mayor de los agradecimientos. Desea fichar por el Valencia CF, pero no quiere quedar mal con un club que apostó por él y lo ha consagrado en el fútbol nacional e internacional. Por eso, le ha trasladado al Valencia CF que, en caso de llegar a buen puerto la negociación, no fuese anunciado antes de terminar la competición con el club del Coliseum. Sus tiempos y los del Valencia CF, son opuestos.

Javi Gracia es el otro candidato con peso en la lista che. Nacido en Pamplona (Navarra), tiene 50 años y reúne los requisitos exigidos para asumir las riendas del proyecto deportivo del Valencia CF. Experiencia de sobra y contrastada tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional, Javi Gracia lleva dirigiendo equipos desde hace más de una década, cuando colgó las botas y emprendió la aventura de los banquillos. Pontevedra, Cádiz CF, Villarreal B, Olympiacos y AOK en Grecia, UD Almería, CA Osasuna, Málaga CF, Rubin Kazan en Rusia y Watford en Inglaterra, donde el pasado mes de septiembre terminó su relación a pesar de haber renovado meses atrás. Con el conjunto inglés, alcanzó incluso la final de FA Cup, perdiendo con el Manchester City.

Gracia es el favorito para la secretaría técnica del Valencia CF. Tanto Miguel Ángel Corona como Jorge López lo conocen bien y han presentado buenos informes al presidente. Encaja en la filosofía del club y en el criterio de proyecto de Meriton. Apuesta por la cantera, experiencia nacional e internacional, habla inglés y con bagaje contrastado en los banquillos. Además, el dinero no sería un inconveniente.

Por último, la otra opción nacional en la lista, es Rubén Baraja. Actualmente dirigiendo al CD Tenerife, no necesita presentación. La opción a la que más cariño tiene la afición, leyenda blanquinegra y el candidato más económico. Este no es un detalle cualquiera: las arcas del club, no están para excesos.

El Valencia CF sigue negociando, en contacto con sus representantes, y no quiere demorar el asunto, mucho más tiempo. Seguiremos informando.