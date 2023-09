El Espanyol se puso líder de LaLiga Hypermotion después de dar un golpe de autoridad en el Ciutat de València este viernes y, liderado por un estelar Nico Melamed, venció a placer al Levante UD por 1-4, en un partido redondo y que pudo acabar en una goleada todavía mayor.



Por si había alguna duda, el equipo de Luis García confirmó con su cuarta victoria seguida que su candidatura al ascenso no parece tener fisuras y, de paso, dio un baño de realidad al Levante, que llegaba invicto al choque y que se llevó un duro varapalo del que quizás le cueste recuperarse.



El Espanyol fue un ciclón de inicio a fin y el Levante, un drama en defensa. Ya pudo marcar Puado en el primer minuto, pero a metro y medio de la línea de gol, y con Femenías vencido, el centro de Pere Milla le pasó entre las piernas. No devolvió el regalo Melamed antes del primer cuarto de hora, con un chut ajustado desde la frontal después de un despiste de Capa (0-1, m.13).



Ni siquiera necesitaba el balón el Espanyol, que acabó la primera mitad con hasta nueve remates con peligro. Con el Levante grogui sobre el campo y sin reacción desde el banquillo, Femenías salvó a su equipo con una doble parada: primero ante Melamed a bocajarro y después al desviar un chut de Expósito.



Algo más de media hora tardó en aparecer el Levante. Lo hizo, eso sí, con la pegada del pichichi de la categoría. Bouldini, con el pecho, remató en área pequeña un buen centro de Andrés García y anotó su cuarto gol de la temporada confirmando su buen momento de forma.



El empate, lejos de ser justo con los méritos del Espanyol, no impidió que el cuadro de Calleja siguiera flojo en defensa y Femenías hacía lo que podía ante los ataques del rival. Ya no pudo el meta del Levante con el enésimo intento del Espanyol. Fue Puado, al filo del descanso, quien con una compleja volea al segundo palo mandó a su equipo al vestuario con ventaja.



Nada cambió en el descanso y Salvi Sánchez, que entró en el segundo acto, casi pone el tercero en el marcador con un remate que despejó Femenías. El partido era una sucesión de oportunidades visitantes y Melamed, tras un contragolpe, traspasó la portería rival con un brillante derechazo al palo corto (1-3, m.56).



El resultado podría haber sido más abultado si Puado hubiera acertado con un balón suelto en el área y que Vezo, con Femenías batido, salvó en una acción inverosímil. Más sentenciado estuvo el Levante tras la expulsión de Vezo por roja directa al derribar a un rival siendo el último hombre con veinte minutos todavía por delante.



El tramo final pudo haberse animado el minuto 82 si Álex Muñoz hubiera acertado con un remate a bocajarro en un saque de esquina. Pero lo que llegó fue el cuarto del Espanyol, con un cabezazo de Puado a placer que le valió al Espanyol para acostarse líder y reforzar su cartel de favorito al ascenso.

Capa, que fue titular, se lamenta tras un gol del Espanyol









Ficha técnica:



1 - Levante UD: Femenías, Capa, Vezo, Álex Muñoz, Valle, Andrés García (Dela, m.74), Lozano (Blesa, m.90), Rey, Clemente (Brugué, m.61), Bouldini (Fabrício, m.74) y Dani Gómez (Cantero, m.61).



4 - RCD Espanyol: Pacheco, El Hilali, Calero, Cabrera, Ramon Ramos, Pol Lozano, Expósito (Gragera, m.69), Jofre (Salvi Sánchez, m.46), Melamed (Lazo, m.84), Pere Milla (Roca, m.88) y Puado.



Goles: 0-1, m.13: Nico Melamed. 1-1, m.34: Bouldini. 1-2, m.46: Puado. 1-3, m.56: Nico Melamed. 1-4, m.83: Puado.



Árbitro: González Esteban (Colegio vasco). Sin amonestaciones. Expulsó a Vezo con roja directa en el minuto 71.



Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en el Ciutat de València, ante 15.548 espectadores. Unos 500 aficionados del Espanyol en las gradas.