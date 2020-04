Ayala: la emoción de un Valencia CF campeón

Siete años en el Valencia CF le sirvieron para pasar a la historia de un club centenario. Por rendimiento, por carácter, por jerarquía. Roberto Fabián Ayala: líder de una zaga impenetrable. Corazón de un equipo campeón. Dos ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa. Disputó 275 partidos defendiendo la elástica che. “Era ponerme esa camiseta y no recuerdo tener malos partidos en Mestalla”, recuerda Ayala en una emotiva entrevista que ha mantenido con los compañeros de la radio oficial del club. Porque hoy no es un día cualquiera: hoy cumple 47 años cumple uno de los futbolistas más recordados y queridos en el coliseo valencianista.

“Estoy bien, he aprendido a cuidarme. A comer menos y a moverme un poco. Con eso basta”, relata Fabián desde su confinamiento en Buenos Aires, donde tanto él como su familia se encuentran con salud. Ayala solo tiene buenos recuerdos de su pasado valencianista. De sus compañeros, de los empleados, de su gente. Porque Mestalla es su hogar y así lo dice abiertamente. “Mestalla es especial. Creo que puede haber sido amor a primera vista. Mestalla es mi casa. Ahí se termina todo”, conversa con Rovira y Varea.

Ayala era un defensa que no hacía prisioneros

Ayala fue, es y será siempre especial. Recordado junto a los mejores, en el Olimpo de los centrales valencianistas. No es casualidad que una de las lonas en la fachada principal del estadio luzcan su rostro. Media melena oscura y ceño fruncido, con mirada penetrante y mueca de Western. El defensa que no hacía prisioneros.

Aquella generación, la más laureada en la historia del club, se caracterizó por ser un equipo extremadamente competitivo. Nutrido por profesionales intachables que vieron entre los miembros de aquel grupo la oportunidad de escribir su nombre con letras de oro. Cañizares, Angloma, Djukic, Carboni, Albelda, Baraja, Rufete, Vicente, Kily, Fabio Aurelio, Sánchez, Carew, Aimar, Mista, Angulo, Curro Torres… son solo algunos de los nombres que retumban hoy en día en la memoria del valencianismo. Leyendas con mayúsculas que a través de VCF Radio quisieron mandarle un emotivo vídeo de felicitación al Ratón. “Precioso volver a escucharlos. Me alegra un montón. Se lo agradezco. Ellos también me dieron mucho y solo verlos me emocionó bastante. Hubo mucho respeto siempre. Muchísimas gracias. Hicimos historia en un club espectacular y eso está ahí” reaccionaba Ayala, todavía con la voz entrecortada por la emoción.

Cabezazo de Ayala en Málaga para la Liga de 2002

Qué futbolista, Ayala. El liderazgo hecho persona sobre un campo de césped. La autoridad personificada en su figura para conducir a una legión. La capacidad de intimidación a cada uno de sus adversarios. No era alto para central, pero al salir de la bocana se hacía inmenso. Y con su salto sobrevolaba enemigos. “¿Si sigo saltando como antes? Ya me gustaría. Si saltase como antes igual estaría jugando…”, bromeaba Fabián.

En estos tiempos de confinamiento, cientos de miles de valencianistas han aprovechado para rememorar aquellos recuerdos. Visionando partidos antiguos, de aquella época gloriosa. Cañizares, Albelda o el propio Ayala también. “Estuve bajándome partidos de nuestra época y sacan emociones vividas”.

Roberto Fabián Ayala. El recuerdo de aquellos maravillosos años. Cuando el Valencia CF conquistaba territorios con su paso. Cuando la experiencia era un grado. Cuando la veteranía servía de ejemplo para los jóvenes que ascendían. Cuando se honraba la camiseta en cada disputa. Por tantas cosas: felicidades, Ratón.