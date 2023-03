Arturo Molina: “El Levante UD tiene un equipazo, pero nosotros nos jugamos la vida”

El choque en El Sardinero

Recibimos a un equipo que está hecho para subir, un auténtico equipazo con jugadores de primer nivel, están teniendo ese pequeño bache que no habían tenido desde la llegada de Calleja. Esperamos un equipo con ganas de revertir esos resultados y a por la victoria.

Favorito el Levante UD al ascenso

Para mí es la mejor plantilla de LaLiga SmartBank. Si miras jugador por jugador tiene un auténtico equipazo.

El bache granota

Puede que sea un poco de todo pero es verdad que cualquier equipo ahora mismo se está jugando la vida, nosotros mismos nos jugamos la vida en cada partido. Tiene bajas como Vezo y gente importante pero no es excusa porque tiene un auténtico equipazo y nosotros iremos a a ganarle, por su puesto.

Con el Racing Arturo ha jugado 18 partidos este curso





Su pasado en València

Tengo un buen recuero porque casi fue la primera vez que salía del Murcia, de mi casa, para ir cedido al Levante UD. Le tengo mucho cariño y me quedo con esa espinita de haber tenido el debut tan cerca en Leganés y luego no se dio el caso de quedarme en el primer equipo y te quedas con ese mal sabor de boca. He hablado con Dani Cárdenas y Cantero estas semanas para quedar antes del partido pero de fútbol no hablamos mucho.

La mejora del Racing en casa

El cambio ha sido bastante grande en cuanto a resultados, todavía no hemos perdido en El Sardinero este 2023 y el 90 por ciento de la salvación pasa por eso. Los partidos de casa van a ser a muerte y a por la victoria.

Arturo Molina llegó a ser convocado con el primer equipo pero no debutó