Arias celebra los 106 años de historia del Valencia CF: "Tenemos que recuperar el temor que causábamos"

Hoy, 18 de marzo de 2025, se celebra el 106 aniversario del Valencia CF. Una efeméride que llega en una crisis deportiva, social e institucional con un equipo que vuelve a luchar un año más por la salvación. El segundo jugador con más partidos de la historia del club, Ricardo Arias, nos atiende en Deportes COPE Valencia el día del cumpleaños del club de su vida.

106 años de historia del Valencia CF

Tremendamente orgulloso por poder estar hablando de este acontecimiento, y sobre todo de poder celebrarlo. Yo creo que el club está siendo más histórico todavía y esa cantidad, lógicamente, es muy difícil de conseguir y de igualar y de superar. Yo creo que Valencia es uno de los grandes y todo lo que sea celebrar y conmemorar estas efemérides siempre es agradable, ¿no? Se recuerdan tantas cosas. Todos los jugadores, por ejemplo, yo no me quiero olvidar de los jugadores que nos han ido dejando de diferentes generaciones. Todos pertenecen un poco a la historia, a esos 106 años.

¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza?

He tenido muchos. Es más, para mí, el llegar al vestuario del Valencia a jugar un partido y ponerme la camiseta ya era suficiente motivo de alegría, de satisfacción personal por haber conseguido algo que, aun a pesar de no anhelarlo desde jovencito, pero que después se me fue metiendo, introduciendo en las venas y me llegó a envenenar de tal manera que cuando me la ponía la camiseta me transformaba de una manera que ni yo mismo me conocía. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que el primer título que conseguí con la Valencia era en el 79 con el Valencia 2 Real Madrid 0 en el Calderón.

La final de Madrid. Ese día para mí fue... No te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar, porque con apenas 22 años, con esa Senyera en el Calderón, fuera de Valencia, con 35.000 valencianistas y encima además fui padre por primera vez, acabado el partido, ni me enteré.

Imagínate, para mí fue un partido tremendamente especial. Aquella vuelta a Valencia ni te lo imaginas. Yo creo que no he visto una cola más larga de vehículos, tanto delante como detrás del autobús, como ese día. No creo que la vuelva a ver. Creo que si fuéramos al subsidio a pedir dinero ese día, no nos hubieran recibido. Increíble, de verdad. Llevaríamos 5.000 coches delante y 5.000 detrás. El viaje de Madrid a Valencia. Increíble, increíble, de verdad. Cuando las carreteras no eran las de ahora. Ya no solamente era el viaje, sino los días anteriores al partido que Madrid fue avasallado por las hordas valencianistas, eran todos senyeras por donde ibas. Fue increíble, de verdad.

Ante tal apoyo y ver lo que se estaba viviendo, lógicamente por tu cabeza solamente te pasaba una cosa. A mí hoy no me gana nadie, ni el Madrid en Madrid, ni si hubiera sido el Barcelona en Barcelona. Y así fue, no nos ganaron. Además fue un partido muy bonito, de las mejores finales que se han disputado en los últimos años. La verdad que fue muy especial, sí.

¿Y el recuerdo más amargo?

El más amargo está claro. Cuando descendemos. El ver imposible, que no podíamos revertir esa situación y que nos veníamos abajo y abajo y abajo y no podíamos salir y no podíamos y no podíamos. Algunas veces nos lo impedían, otras veces no podíamos, otras veces no nos acompañaba la suerte. Fue un año que, lógicamente, una temporada no es más que un año. No se puede olvidar. Igual que lo bueno no se puede olvidar este año. Fue nefasto en muchas cosas y lo acabamos pagando así.

¿Ha llegado a tener miedo esta temporada a que eso volviera a suceder?

Sí, sí. Es que no dejas de pensarlo. No dejas de pensarlo por lo menos los que lo hemos vivido. Ya no solamente digo nosotros, desde dentro del campo. La gente que ya está entrada en años y, lógicamente, piensa en que puede volver a ocurrir. Y la verdad es que, aun a pesar de que la vuelta fue corta, pero no deja de ser una deshonra. Para mí, yo lo considero más una deshonra deportiva y una falta de acierto en muchas cosas, a nivel deportivo que en el aspecto personal. Porque en el aspecto personal, y ahora más, tú sabes que ahora llega una situación así y me imagino que los jugadores todos tienen un futuro inmediato. Pero los que somos valencianos y valencianistas, esa situación nos costó asimilarla y, sobre todo, sobrellevarla y vencerla.

Tras la mejoría del equipo, ¿está ya tranquilo o cree que todavía se va a sufrir?

Yo te mentiría si dijera que tranquilo estoy. No, yo no estaré tranquilo hasta que termine la temporada y vea al equipo donde tiene que estar, por lo menos por la mitad de la tabla. Pero esto es muy largo, es muy duro, es muy difícil. Los últimos diez partidos se pueden ver mil cosas, pueden ocurrir mil cosas. Todos se juegan algo por arriba, por abajo. Y es muy complicado, es muy complicado. Lo que sí que me alegro es que, sin menospreciar para nada la labor de El Pipo en absoluto y su cuerpo técnico porque han hecho todo lo que han podido y más, pero es evidente que la mejoría del equipo y ahí están los números, es importante.

Y es lo que ha hecho que el equipo salga de esos puestos. Pero no se ha conseguido todavía nada. Quedan diez partidos y los diez partidos hay que jugarlos igual o mejor que estos que se han jugado. Pero eso sí, nosotros contamos con una base muy importante y es nuestra afición. Yo creo que sin esa gente... El apoyo que está demostrando, el 75% lo ponen ellos y el 25% los jugadores.

Sobre Yarek, Mosquera y César Tárrega

Son productos de la cantera, llevan el equipo en el corazón. Creo que aún piensan más en la situación en la que están pasando y no en la personal. Eso es muy importante, porque el sacrificio dentro del campo...

Son jóvenes, porque tienen muchísima calidad, porque parece ser que ahora el engranaje que se ha conseguido está funcionando mucho mejor. Y claro, eso, lógicamente, cuando un chaval tan joven se ve bien rodeado, se atreve a muchas más cosas. Es lógico, porque la presión a la que se está sometido y esa necesidad imperiosa de tener que ganar los partidos sí o sí cuando juegas en Mestalla, amigo, eso no lo sabe soportar todo el mundo.

Y es la verdad que están demostrando, aun a pesar de que en algunos momentos pueden tener errores, porque es normal, esto es un deporte. Pero lo que sí que está claro es que los chavales están echándole un par de narices, pero vamos, como Dios manda. Yo creo que al final es cuando se tiene que hacer un análisis profundo de la actuación de todos, tanto individual como colectivamente.

Pero yo creo que lo que están dando, lo que están ofreciendo, yo creo que no se les puede tirar en cara, porque yo que los veo domingo también, y les ves las caras de alegría de sufrimiento y de cansancio, pero sobre todo de alegría cuando se consigue ganar, pues eso es lo satisfactorio, ver que lo están viviendo y que les importa por lo que están peleando. No como muchos que pueden venir y saber qué pasa. Eso es lo que cambia de unos a otros, el cómo te lo tomas, el sentimiento, y eso es lo más importante, el que se vaya respetando esa jerarquía y esa historia del club, es lo que tiene que estar por encima de todo.

VCF Arias con César Tárrega en su renovación

¿Te ha sorprendido la llamada de César Tarrega a la Sub-21?

No, en absoluto, porque es un diamante en bruto, es un diamante que hay que pulir, es un chaval con unas condiciones extraordinarias, es un chaval que hay que saberlo manejar, es el típico jugador que se sube abajo con unas condiciones excepcionales, pero que tiene que tener a alguien cerca o detrás que lo sepa dirigir hasta que se posicione mejor, pero no se le puede pedir a un chaval con ese físico. Lo primero que le dije fue: "César, con tal como eres y con el físico que tienes, es que tienes que asustar, no es que ya tengas que jugar bien, es que tienes que asustar. Tienes que saber utilizar bien tus armas, no agresivamente, sino tu físico".

"Yo solamente verte, asustas, amigo". Incluso tratamos de inculcarles tener más mala leche, pero los chavales son muy buenos niños, es que pilles a quien pilles, a Diego, a Javi, a César, a Cristhian, es que son muy buenos niños, no tienen maldad. Y eso es a lo mejor a veces lo que les puede hacer falta dentro de un partido en el que, o tres gritos o dos patadas, pues oye, no pasa nada. Para eso tú estás jugando y los contrarios te lo hacen continuamente.

¿Veremos a su Valencia CF luchando por estar arriba en un futuro cercano?

Es lo que deseamos todos los valencianistas.

Estos dos, tres años que estamos viviendo no estamos habituados ni estamos acostumbrados a vivirlos. El sufrimiento es palpable cuando vas a entrar a Mestalla. Antes de animar, rezas más que animas.

Pero yo creo que sí, Valencia... El Valencia es especial. Tenemos que intentar recuperar ese temor que causábamos cuando éramos grandes y luchábamos arriba y que nadie quería jugar contra nosotros. Ese es el respeto que nos tenemos que ganar. Poco a poco lo conseguirán los chavales.

Gente que venga, que sea más ducha, que esté más habituada a grandes batallas. Pero lo que está claro es que hay un número importante de jugadores que cada vez es mayor dentro del primer equipo que te hacen albergar esperanzas de que va a ser así. Hay que tener paciencia porque nadie hemos empezado a subir la escalera desde arriba, todos hemos empezado desde abajo.

Y hasta que te haces y aprendes y ya pasas a ser, en vez de un novato, a tener galones. Con nosotros se han metido todos. He visto a la gente abuchear y chillarle a Mario Alberto Kempes. Con eso creo que te lo he dicho todo.