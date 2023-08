Álex Valle pasará mañana reconocimiento médico

Alex Valle (Badalona, 25/04/2004) será anunciado mañana como nuevo jugador del Levante UD una vez se formalice el reconocimiento médico según ha podido saber COPE. El joven lateral zurdo llega cedido por el FC Barcelona para la 23/24 sin opción de compra, por ser un jugador en el que los catalanes tienen depositadas muchas esperanzas de futuro.



La operación, avazada por Jijantes y confirmada por COPE, se cerrará en las próximas horas. Seguido de cerca por la secretaría técnica granota desde la temporada pasada, era el gran deseo de Felipe Miñambres para reforzar la banda izquierda. Su descaro con balón, su capacidad para generar y meterse entre líneas, incluso el poder jugar de extremo, eran muy bien valoradas en el Ciutat. Después de jugar 22 encuentros en el filial blaugrana en la Primera RFEF, Valle salió en el pasado mes de enero rumbo a Andorra para debutar en fútbol profesional. No acabó de tener protagonismo que esperaba (307 minutos disputados en 7 partidos), pero aún así lo suficiente para llamar la atención de muchos clubes.

The photo of the champions pic.twitter.com/1NNAopNvNj