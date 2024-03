Álex Muñoz: “Tenemos calidad, pero con eso no vale. Tenemos que dar el callo”

El estado de ánimo del vestuario

El grupo terminó fastidiado en Oviedo. Felipe está trabajando mucho más a fondo algunos conceptos y con muchas ganas de que llegue el partido de casa porque necesitamos una victoria.

El desembarco de Felipe

Es diferente a la situación del año pasado, le toca afronta la recta final porque han tomado esta decisión. A nivel de juego es parecido a lo que nos pedía, el gusta meter intensidad, agresividad e ir hacia adelante y puede ser que fuera lo que nos hacía falta en las últimas semanas.

El adiós de Javi Calleja

Fue duro, porque sabemos que estar mucho tiempo es difícil y él estuvo un año y medio, bastante tiempo. El vínculo de tantas emociones siempre da pena esa marcha, pero sabemos cómo es el fútbol profesional, que el fútbol no para, no espera a nadie y hay que adaptarse lo antes posible. El fútbol en clubes ambiciosos como éste que quiere volver a Primera lo antes posible a veces no hay tiempo para esperar más resultados o encontrar un cambio. El equipo no terminaba de ir a por los partidos, no sufría pero los empates no nos estaban valiendo y principalmente fue por eso por lo que se tomó la decisión de la destitución.





El objetivo de la temporada

La plantilla tiene calidad pero en Segunda División con la calidad no vale y a nivel de duelos igual nos ha costado en alguna época más que en otra. Siempre hemos estado muy cerca de la zona de promoción que es donde deberíamos estar. En todos los partidos, excepto el Espanyol en casa, hemos sido inferiores a ningún equipo. Las últimas semanas nos han pesado más pero en los últimos 14 partidos tenemos que dar un plus y exigirnos al máximo a nivel físico y a nivel táctico para que esos detalles no nos penalicen.

Los arbitrajes sufridos esta temporada

Nos hizo mucho daño (los partidos en Leganés y Cornellà), porque eran rivales que estaban arriba. Son detalles que a veces marcan la temporada. Es tan igualada la Liga que si caen en tu contra estos detalles, te hacen mucho daño. No me gusta hablar de los árbitros, pero creo que entre 6 y 8 puntos más podríamos tener perfectamente. En jugadas determinantes nos han penalizado y esa es la realidad. En esta categoría nadie gana 3-0 y ese tipo de detalles claro que nos han penalizado bastante.

La energía e intensidad que pide Felipe

En los duelos hay que ir más intensos, estar más concentrados para que el rival no progrese y te vaya metiendo en tu campo. Cuando presionamos en campo contrario en ese tipo de acciones tenemos que ir más en bloque y fuerte para que el rival no se siente cómodo ni a gusto, tenemos que darle mínimo esas dificultades a los rivales para poder competirle de tú a tú. Dar patadas como tal no, obviamente que en algunas transiciones tenemos que hacer alguna falta para que no nos lleguen fácil a nuestra área. Te puede costar una tarjeta amarilla, pero bienvenida sea.

El calendario del Levante UD: cinco partidos en casa casi seguidos

Seguramente estos partidos van a decantar hasta dónde podemos llegar. Tenemos que dar un plus, tenemos equipo para competir contra cualquiera. Hay que pensar en ese domingo porque nos puede dar ese cambio de dinámica, ese cambio de chip y puede ser vital.

¿Afectan los problemas económicos al vestuario?

Cada jugador es un mundo y ha vivido situaciones diferentes. Yo estos viajes lo he hecho igual y ha habido un retraso en un pago y no hubo problemas, no puede haber excusas para dejar de competir. Si quieres mejorar tu contrato, solo puedes demostrarlo en el verde y tenemos que ser fuertes mentalmente porque claro que si piensas en cosas negativas te va a afectar. Tenemos que dar el callo ahí dentro para cambiar esta situación.





El futuro de Álex Muñoz: acaba contrato en junio

Me pasó algo parecido en Tenerife y ahí me costó más gestionarlo. Intento ser maduro, aprender y evadirme de esas situaciones. Sé que el club está en una situación complicada y ellos van a esperar al final de temporada para ofrecer una oferta de renovación. Yo solo puedo estar centrado, ayudar al equipo hasta final de temporada, confío en que tenemos margen, y mi ilusión sería ascender aquí en el Levante UD. Soy feliz y no descarto nada, pero no puedo estar pensando en si estaré aquí o allá.