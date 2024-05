El primer sonido del día de Carlos Herrera: Óscar Puente crea una crisis diplomática con Milei a Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por .

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Bueno, ya es lunes. Por fin. ¿Eh? Que maravilla. Lunes, 6 de mayo. O lunes marcado por nubes en el norte y este de España. Algo de lluvia en el nordeste de Catalunya falta le hace en la costa catalana y Baleares subira las temperaturas. Lo demas pues se mantienen bajas temperaturas agradables en la mayor parte de España".

"Y ahora, bueno, vamos a ver, vamos a poner la máquina del fango en marcha. Hemos comprado la patente al señor Pedro Sánchez, que es el que la tiene. Tiene la patente de la máquina del fondo, porque sé que la ha inventado. Vamos a ver, nada, darle aquí a la manivela".

"Verán, hoy comparece Ábalos en el Senado, que lo más seguro es que no diga nada, pero siempre deja alguna perla, alguna perlita como perro viejo por el dominio de la escena, seguramente tendrá, aunque el ser forzado, el show en que Ábalos no compareciera, por ejemplo, en el Congreso".

"Pero en el Senado no tiene más remedio que ponerse en marcha y tener lo segundo, oiga, porque es una forma de despistar bien al personal. Es el asunto de Óscar Puente diciendo que Javier Milei, el presidente argentino, más o menos estaba drogado".

"Todas estas cosas que se dicen así, que van de supuestamente graciosos y que están perfectamente calculadas, perfectamente calculadas, que han creado una crisis diplomática con Argentina pagaron el triple al jefe del Estado de un país".

"Le dices que es un drogata, pues normalmente el gobierno de ese país se enfada y los partidarios del gobierno de ese país, los que en este momento son la mayoría, que son los que le han votado, también se enfadan y en fin. Y normalmente se espera que además alguien como Milei responda de forma airada que no lo ha hecho".

"Ha sido bastante más diplomático que este barriobajero de Óscar Puente y del gobierno de Sánchez que le aplaude porque no ha salido nadie ni al bar. Es que está por ahí soplando la gaita, ni Alvares ni nadie para decir hombre, no, verá, no queríamos decir eso, ha sido malinterpretado, al menos eso".

"No, no, no, no, no, no, no, no, porque, ¿ustedes creen que será coherente? ¿Sánchez echará a Puente por haber seguido su promesa de que él no iba a volver a generar crispación? Pues mira su mala suerte. Aquí baila. ¿No? Es que. Bueno, está este fin de semana que continúan con los masajes Sánchez".

"Masaje Primero en Televisión Española, luego en la SER, ahora en el diario El País, después de su semanita, sus cinco días, esos cinco días de cuento fantástico en el que algunos engañó, algunos creían a estas alturas del lunes pasado, que iba a dimitir y celebró que ustedes tengan el buen gusto de elegir y sintonizar este programa".

"Y en todo momento lo dije, que bajo ningún concepto, porque por esas razones que esgrimía no dimite un presidente del Gobierno. Si dimitiera es porque hay algo más oculto, pero no reconociendo que hay algo más oculto lo más probable es que era un cálculo político".

"Pero bueno, después de hacer el lunes lo que había pensado ya el miércoles, cuando convocó los cinco días, los cinco días de retiro, lo que iba a hacer, pues la verdad, se ha presentado como efectivamente una víctima de la esfera de la motosierra, de la ultraderecha, de la máquina del fango".

"Tu caso es otra cosa, pollo, tu caso es otra cosa. Tu caso es la absoluta falta de vergüenza. Pero yo estoy seguro que estas cosas que tú dices y estoy seguro de que tú las dice porque sabes que hay quien se la va a creer y yo creo que no te quieren ni los tuyos, pues da vergüenza ajena tratar de mantener una mentira y sólo se defiende el mismo y luego además vincularlo a la salud mental".

"Pero bueno, si alguien quiere a Sánchez ahí dentro debería aconsejarle que deje ya su historia de dar pena, que los cinco días de reflexión por qué le beneficia el bueno de Begoña Gómez. Hay que destacar que el juez Peinado ha ordenado a la UCO de la Guardia Civil que investigue las actividades de la esposa de Pedro Sánchez".

"Hoy lo señala, por ejemplo, el diario El Mundo, con lo cual parece que el juez no se va a amilanar por toda la campaña que ha montado Sánchez para condicionarlo y ponerle en la picota la UCO es la unidad de la Guardia Civil más especializada en corrupción, que además es la que está investigando el caso Koldo".

"Igual, investigando lo que diga Begoña Gómez, hay que estar tranquilos, porque si no hay problema, la UCO no encuentra nada y se acabó la polémica. Y si la hubo, indicios de corrupción. Bueno, ya veremos si también es prevaricador como todos los demás".

"Lo que no es normal es que desde un gobierno se intente lanzar la idea de que ese gobierno y su familia son intocables y de que el simple hecho de abrir diligencias por un caso de tráfico de influencias sea un pecado mortal que desate todo el vodevil que estamos asistiendo y que además justifica para ellos ese asalto al Poder Judicial que preven, están preparando".

"O la Ley de Transparencia Pública o la Ley Europea de Libertad de Medios para el caso de la prensa, que ya veremos que está por desarrollar. Vamos a ver cómo las adoptan y como las adaptan para los fines de este gobierno".

"En el caso de que este gobierno aguante el envite, que supongan las elecciones que llegan ahora a las catalanas o a las elecciones europeas de las que con tranquilidad les voy a hablar a lo largo de esta mañana, porque hoy es el último día que se puede hablar de encuestas. Son ustedes esa estúpida norma de la democracia española y como tal, lo haremos y lo realizaremos".