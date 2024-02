El Valencia Basket viaja esta tarde a Málaga para participar en la Copa del Rey. Mañana se medirá en cuartos de final (Pabellón Martín Carpena, 21 horas) al Gran Canaria. Si eliminara a los canarios, le esperaría en semifinales el vencedor del cruce Real Madrid - UCAM Murcia. Será su 25ª participación en este torneo siempre especial para el club taronja desde que en 1998, en su debut, conquistara en Valladolid su primer y único trofeo copero. Desde entonces, cuatro finales (2000, 2006, 2013 y 2017), pero ningún título más. "Es un evento por el que el club siente un gran cariño y estamos convencidos de que vamos a hacer un muy buen papel en Málaga esta semana", así lo ha reconocido Enric Carbonell esta mañana antes de dar paso a la rueda de prensa de Álex Mumbrú.

¿Señor Mumbrú, cómo llega el equipo a la Copa del Rey?

Nos vamos a la Copa del Rey, sabiendo las dificultades que tiene clasificarse, que lo haces y la tienes que olvidar para centrarte en la segunda vuelta. Ahora ya estamos preparados para competir ahí. Nos gustaría ir con todos los efectivos, sin lesiones, pero está claro que tenemos algunas dudas y alguna baja, pero el equipo llega con muchas ganas e ilusión. Pero no sólo nosotros tenemos ilusión, los ocho equipos tenemos la misma ilusión y ganas, así que habrá que tener algo más que eso, estar preparados para saber que es el torneo de KO, no hay red. A veces no cuenta lo que has hecho durante el año, sino cómo llegas a ese fin de semana, el que llegue mejor. Sabemos de la dificultad, el club tiene casi 40 años de historia, pero sólo hemos ganado una. Nuestra ambición e ilusión es máxima, esperemos poder estar a la altura y estar allí muchos días.

Brandon Davies se lesionó contra Unicaja Málaga a finales de enero y vuelve para la Copa del ReyMiguel Ángel Polo

¿Cómo está la enfermería, los lesionados cómo llegan a Málaga?

Es una semana sin pivots, sabéis la importancia de no tener juego interior. hemos jugado sin cincos, Brandon aún no ha podido entrenar con nosotros, va a hacer un esfuerzo para estar en Málaga. Ojalá esté y así nuestro juego interior estatrá más apuntalado. Si no puede jugar, estaremos los que estemos y los doce que juguemos el primer partido estaremos a tope para poder competir.

¿Cambia mucho el aspecto mental de afrontar un partido así respecto a otro en otra competición?

Cambian muchas cosas. Hay equipos que pueden llegar en muy buen momento, pero los cuatro o cinco primeros minutos de los partidos siempre, históricamente, son de nervios y desacierto. Lo que rodea la copa, toda una ciudad volcada, todas las aficiones, el hotel, eso hace los jugadores siempre estén un poco más estresados, nerviosos, y será importante cómo manejemos todo lo que rodea al partido. Después es ver quién esté mejor el fin de semana, por eso todos tienen tanta ilusión y es tan bonita la copa. Se la puede llevar el que esté mejor el fin de semana.

La página web de la ACB publicó una encuesta entre directores deportivos y entrenadores, nadie da opciones de victoria a Valencia Basket, ni siquiera es favorito ante Gran Canaria. ¿Le gusta o le molesta?

Nos motiva que no nos consideren favoritos. Creo que los ocho equipos parten con las mismas armas e ilusión. Está claro que contra Gran Canaria ellos son cabeza de serie, nos ganaron en casa hace tres semanas, están haciendo un gran baloncesto. Sabemos que será complicado, nos encantaría competir bien, estaremos preparados para competir bien. Pero la encuesta de la ACB son votos, según a quién preguntes. Pero hay que pensar más en cómo esté el equipo, cómo va a competir, que en los votos.

El Gran Canaria, con su triunfo el 7 de enero, salió de la Fonteta como cabeza de serie coperoMiguel Ángel Polo

Háblenos del primer rival. ¿Qué ha aprendido el equipo respecto al último enfrentamiento contra el Gran Canaria?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Gran Canaria es un buen equipo, está jugando un gran balocensto, son los campeones de la Eurocup. Tienen un juego interior bastante contundente, con Lammers y Happ. Por fuera, con Brussino, Landesberg o Slaughter, tiene mucha anotación. Son capaces de romper un partido en cualquier momento desde la línea de tres. Tienen dos bases directores que hacen que el equipo juegue. Están muy compensados, muy bien hechos. Tendremos que tapar todo, ser capaces, con nuestras virtudes, hacer el mejor partido posible.

¿Si no ganan la copa, qué dejaría contentom a Álex Mumbrú? ¿Qué sería una buena copa?

No me lo planteo, si no me quedaría en Valencia. Vamos allí con la ilusión de ganar, pero todos los equipos tienen esa ilusión. Todos quieren intentar ganar la copa, si no, nadie se movería. Nosotros nos movemos por ilusión, por efuerzo, por todo lo que tenemos detrás... nosotros no sólo tenemos que competir por nosotros, sino por el club, por la ciudad, por l'Alqueria, por toda la gente que está con nosotros y no me conformo con nada que no sea ir pasando partidos....

Los valencianos viajan esta tarde a la Costa del Sol con la baja de Bouba Touré, por una lesión en la zona lumbar, que lo tiene de baja desde el 19 de enero. Ha sido infiltrado tres veces pero su evolución sigue sin fecha de vuelta. Sí que podrán ayudar al equipo Brandon Davies y Xabi López-Arostegui. El pivot norteamericano, una de las grandes estrellas del equipo, se lastimó la rodilla izquierda contra Unicaja Málaga el 28 de enero (un edema óseo) y se ha estado tratando enfocado para llegar a este evento. El escolta vasco se giró el tobillo ante Olympiacos el jueves pasado, no jugó en Bilbao, pero podrá jugar sin problemas.