La alegría de Canós y un abrazo de equipo

El Valencia CF consiguió cerrar 2023 ganando en Vallecas. Un triunfo fuera que insufla de confianza a un equipo joven y comprometido. Lejos de Mestalla, los de Baraja sólo habían conseguido los tres puntos en Sevilla en la primera jornada, aunque han competido muy bien en grandes escenarios. La mala gestión de los minutos finales, la escasez de efectivos o la poca confianza del técnico en la segunda unidad han hecho que se escaparan puntos en estadios como Montilivi, San Mamés o Getafe. Ayer eso quedó a un lado.





Los abrazos en los que se fundieron jugadores y cuerpo técnico al final del encuentro denotaba una gran liberación. Con el objetivo de la permanencia marcado por el club, el equipo de Baraja compite cada fin de semana hasta la extenuación, pero hay veces que no da. Con el pitido final de un partido como el de ayer en Vallecas, se despejan dudas, se libera tensión y se celebran tres puntos, antes de comerse los turrones, que pueden valer oro en la antesala del verano. Después del estío llega el invierno, y el Valencia CF ha experimentado un bache del que pretende salir con victorias como la de ayer. Sin dos caras, como pedía el míster. Sabiendo interpretar el cómo y el dónde. Sin brillos, pero con una victoria bajo el brazo.

Entre las buenas noticias que siempre alude Baraja en sala de prensa está poder sacar provecho de todos sus efectivos. Son pocos, y salvo noticia inesperada no habrá más en invierno. Por eso el técnico celebra poder recuperar a jugadores como Guillamón, Yaremchuk o Canós, de los que pidió más hace varias semanas en sala de prensa. Ayer Canós marcó un gol muy especial para él. El primero con la camiseta del equipo de su vida.

No obstante él mismo afirmó que debe dar más. Encontrar la continuidad de la que habla Baraja y que le atribuye de forma positiva a Pepelu. "Me da rabia porque el Valencia CF y sus aficionados todavía no han visto lo que puedo dar por este equipo", afirmó el propio Canós al final del choque. Ahora vienen las vacaciones para recargar pilas.





Pendientes de Amallah para el Villarreal

Lo próximo para el Valencia CF será el 2 de enero ante el Villarreal en Mestalla. Diakhaby no podrá estar por ver la quinta amarilla, al igual que Thierry que fue expulsado. A cambio, volverá Javi Guerra y está previsto que lo haga Gayà. Para ese choque, el club trabaja para solicitar permiso a Marruecos para que Amallah pueda estar y se incorpore más tarde a la concentración de la selección para la Copa de África, en la que también estará Diakhaby y cuya fase de grupo dura del 13 al 24 de enero. Entre medias, dos jornadas de LaLiga y dos posibles rondas de Copa. De avanzar hasta la final, se perderían la competición con el Valencia CF hasta, mínimo, el 11 de febrero, día de la gran final.

