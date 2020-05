Albelda renueva en el Atzeneta UE

David Albelda va camino de hacer historia en su primera temporada en los banquillos. El pasado verano, asumió las rindas del Atzeneta UE para enrolarse en proyecto joven, que cumplía su segundo año en el grupo VI de Tercera División. Con una plantilla prácticamente nueva respecto a la temporada anterior, David Albelda comenzó a tomarle el pulso a la categoría desde los primeros partidos de la pretemporada.

El Atzeneta va a pelear por subir a 2ª B por primera vez en su historia

Tras un comienzo marcado por la irregularidad del equipo (la primera victoria no llegaría hasta la sexta jornada), los resultados empezaron a aparecer para confirmar, las buenas sensaciones que transmitía la plantilla durante los entrenamientos y en la convivencia diaria. La ilusión fue creciendo por momentos a medida que el equipo encadenaba buenos resultados e iba escalando posiciones en la tabla, codeándose con los mejores y peleando por meterse entre los cuatro primeros clasificados. Tal es así que, hasta donde se pudo disputar de la segunda vuelta del torneo, el Atzeneta UE de David Albelda sumó seis victorias, dos empates y una única derrota en nueve partidos, finalizando el campeonato liguero en tercera posición con 50 puntos (tres puestos por encima de la hazaña de la temporada anterior) y logrando el objetivo de luchar por el ascenso a 2ªB, por primera vez en la historia de la entidad taronja.

Su primer año en el Atzeneta está siendo muy positivoFoto: Golsmedia

Por todo ello, ambas partes han decidido no esperar a la resolución final de la Liga para ampliar su vinculación por una campaña más. Ya sea en la categoría de bronce del fútbol español u otro año más en Tercera, el cuerpo técnico que encabeza David Albelda seguirá liderando el proyecto. Junto a la leyenda del Valencia CF estarán: Miguel Ángel Vila ‘Taja’ (segundo entrenador), Roberto Tejero (preparador físico) y Alberto Segarra (preparador de porteros).

Con algo más de 1200 habitantes y situado en la provincia de Castellón, Atzeneta del Maestrat vive el sueño del ascenso a 2ª División B con más fuerza que nunca. La intención por parte de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana no es otra que la de albergar una especie de Final Four entre los cuatro primeros clasificados. Una sede única, todavía por designar (Ontinyent, La Nucía…), dos semifinales a partido único y la gran final. Allí, en los playoffs se cruzarán: CD Alcoyano- Villarreal C y UD Alzira- Atzeneta UE.

La plantilla que dirige David Albelda ha seguido trabajando desde casa, con el fin de mantener la forma física del grupo. Ahora, están a la espera del visto bueno de las autoridades sanitarias para retomar los entrenamientos y poder preparar así, el play-off de ascenso a 2ªB. A ganas e ilusión, no les supera nadie.