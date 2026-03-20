La supuesta camiseta "retro" del RCD Mallorca no convence a los aficionados

LaLiga presentaba en la noche de este jueves una acción de mercadotecnia intentando vestirla como acción sentimental y de mirada al pasado de los equipos. Pero en algunos casos no ha acabado de convencer el resultado de una iniciativa que ciertamente había levantado expectación entre los aficionados.

Los clubes mostraron sus camisetas retrospectivas que lucirán sus equipos en la jornada 31. En el caso del RCD Mallorca será en el partido ante el Rayo Vallecano en Son Moix. Nada más conocerse la camiseta hubo reacciones de todo tipo, mayoritariamente negativas.

El RCD Mallorca ha presentado una camiseta que nunca lució contando una historia de un ejecutivo de la marca deportiva, quien había imaginado a Eto'o con esa camiseta después de la Copa del Rey de 2003. La camiseta, por lo tanto, no forma parte del pasado bermellón, es la historia de "la camiseta que pudo ser", como ha titulado la campaña el RCD Mallorca.

La camiseta tiene diferentes tonalidades de rojo, más fuerte en el centro que en las mangas y con un lanzamiento de 1.000 unidades. El precio es de 90 euros (89'99). Las reacciones no se han hecho esperar, muchos aficionados confiaban en que fuera alguna de las camisetas que lució el equipo en los años de gloria en Primera, en las finales o en algún ascenso. Pero no ha sido así.

En las últimas horas se han leído muchas críticas en las redes sociales a esta camiseta. Ocurre algo parecido en otros casos, en otros equipos, en los que tampoco han convencido las camisetas.

"¿Mil unidades? me parece optimista por vuestra parte" dice Jessica. "¿Qué tiene esto de retro y que tiene que ver con nuestra historia?" dice Toni Moll.

Son reacciones al anuncio de las camisetas en X por parte del club. Rafael Coll dice "espero que os sobren todas". Raúl comenta que "la tenían en stock que nadie la compraba, le ponen el escudo y ahora 90€".

Xelo hace una petición al club: "¿estáis a tiempo de rectificar? Mira que había camisetas que me ilusionaban, me he quedado fría", y así se suceden las decenas de comentarios. Parece que una buena idea mal ejecutada ha desilusionado a los aficionados, muchos de los cuales estaban deseosos de adquirir una camiseta del pasado mallorquinista.