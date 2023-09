Elegida en agosto mejor jugadora de la historia del basket español en la Gala de la Federación Española, la continuidad de Alba Torrens (Benissalem, Mallorca, 30/08/1989) en el Valencia Basket podríamos decir que es la mejor noticia del verano para las taronja, incluso por encima del regreso de la australiana Bec Allen. Para la mallorquina el curso pasado tuvo mucho de calvario por culpa de las lesiones, pero ella siempre aportó, dejando un poso de liderazgo a la altura de su leyenda. En pista llegó a tiempo para ayudar a la conquista de la primera Liga taronja y a briiló en el Eurobasket con España. Tras un tiempo de reflexión decidió regalar un segundo año en la Fonteta. Ahora, sana desde el primer día de pretemporada, nos atiende con una sonrisa. Está feliz. Empieza dónde y cómo le gusta. En la pista y liderando.

Qué qué pretemporada más diferente a la del año pasado, ¿verdad?

Para mí ha sido diferente, el poder estar. Al final lo que quiere una jugadora es participar en la pretemporada, cerca del equipo, pero el aó pasado no fue así y contenta. Contenta de estar.

Alba Torrens sueña con su séptima Euroliga





Alba, no tuviste en vilo, con dudas de si volverías o no a Valencia. Fue una decisión muy meditada ¿Qué te hizo decidirte por seguir una temporada más en Valencia Basket y que estemos todos tan contentos?

Yo también estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar aquí. Sentí que necesitaba un tiempo para acabar de ver, dónde estaba el cuerpo, dónde estaba la mente.Porque es verdad que cuando tomas una decisión hay que tomarla convencida y asñi fue. Son muchos aspectos, profesionale, deportivos, pero había uno que salía con ventaja: ya había estado aquí. Conocía al equipo, jugadoras, a Rubén, al staff, la directiva... y sentí de corazón que era el lugar para estar en este momento. Valoré muchísimas cosas, por supuesto a nivel deportivo, el equipo, la plantilla, los objetivos, que para mí eran muy importantes... pero por encima ese sentimiento de ganas de volver y de estar muy a gusto, con mucha ilusión de volver a pisar la Fonteta.

En el club se han quedado prendados con tu comportamiento, incluso lesionada decían que sumabas fuera de la pista, a nivel de hábitos, de profesionalidad, de mentalidad. ¿Has sentido eso, ese respeto de todo el mundo?

Yo lo que sí sentí para tomar esta decisión es agradecimiento, por lo que me ayudaron el año pasado en un momento complicado. Esto no lo olvidas. También cómo respetaron este proceso de recuperación, que al final fue largo. por mi parte, intenté sumar. El objetivo es sumar al equipo, sumar al objetivo. Unas veces sumas de una manera y otras, de otra. Yo hubiera preferido sumar más veces en la pista, estar mejor físicamente, pero no pudo ser y sí que intentaba seguir aportando de otras maneras. Creo que siempre se encuentra esa manera de ayudar. El objetivo no cambia y esta temporada el objetivo es el mismo, sumar, a ver de qué manera. Una temporada es larga y haymuchos momentos, pero el objetivo del equipo es tu objetivo.

Hablamos de objetivos, has estado en muchos vestuarios ganadores, has ganado 6 Euroligas. ¿Percibes en este vestuario mentalidad, talento, proyecto como para soñar con la Euroliga?

Son palabras mayores, pero soñar, soñamos. Y hay que hacerlo, y después también hay que ser realistas y eso nos llevará más lejos. Primero hay que celebrar que estamos en la Euroliga, es sólo el segundo año en esta competición, con muchas cosas que no hemos vivido y que habrá que vivir. Y en ese sueño que tenemos todas hay que ir partido a partido y la competición nos va a ayudar más a afilar los objetivos. Somos un equipo muy ambicioso, que ha ido creeciendo cada año cada vez más, pero es un reto muy complicado. Hay rivales de mucho nivel, todos los equipos nos van a competir, hay mucho talento, equipos muy buenos. Pero partido a partido, con objetivos humildes pero ambiciosos veremos dónde nos sitúa la competición.

Alba Torrens sonríe y su sonrisa ilusiona a la aficiónn taronja. Sólo hay que verla tirar hoy un ratito para comprobar que vuelve a disfrutar del baloncesto. Nueve de diez triples en uno de los ratitos que hemos podido ver del entrenamiento de este mediodía. El viernes empieza la Liga Endesa y las campeonas serán más peligrosas con su líder luciendo sonrisa.

