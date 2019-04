Aíto: "Ojalá la final sea a dos partidos"

Acaba de ser elegido mejor entrenador de la Eurocup y a sus 72 años, con nueve Ligas ACB en sus vitrinas, busca su primer título en Alemania y lo hace frente al mejor equipo de la competición, el Valencia Basket que cuenta con factor cancha a su favor. Esta final al mejor de tres arranca mañana en la Fonteta, tendrá su continuidad el viernes en Berlín y, si hiciera falta un tercer choque, la eliminatoria regresaría a Valencia el lunes 15 de abril.

Pregunta.- ¿Cómo se afronta una final que en principio va a ser tan igualada como se prevé?

Aíto.- Yo no sé si será muy igualada. Yo creo que Valencia tiene un grandísimo equipo y yo estaré contento si nosotros damos cerca del cien por cien. Aunque perdamos, me quedaré satisfecho si llegamos a ese nivel. Lógicamente si alcanzamos ese cien por cien tendremos alguna posibilidad, pero creo que no muy grande porque Valencia es muy buen equipo.

Pregunta.- El hecho de que hayáis eliminado a Unicaja Málaga y Morabanc Andorra, ¿quiere decir que sois especialistas en deshaceros de equipos ACB o no?

Aíto.- No, no eso signfica que hemos estado bien en esas eliminatorias y el pasado no presupone nada en cuanto al futuro.

Pregunta.- Que Valencia Basket tenga el factor cancha a su favor, ¿qué porcentaje de favoritismo le da?

Aíto.- No me importa. Lo único que yo quiero es que estemos cerca de nuestro cien por cien en cada uno de los partidos. Da igual que sean dos o tres.

Pregunta.- Luke Sikma, elegido MVP de la Eurocup. ¿Estarás encantado con él como también lo estaban en Valencia, no?

Aíto.- No sé si tanto porque si no se habría quedado, pero sí es verdad que estoy muy contento con él. Es unn buen jugador y hace equipo. Lidera al resto junto con Peyton Siva.

Pregunta.- ¿Por qué dices que prefieres que se resuelva la final a dos partidos?

Aíto.- Tenemos muchos partidos aplazados en Alemania y es un calendario muy complicado para nosotros. Ésa es la razón.