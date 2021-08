Se agranda la leyenda de Dubi

Desde septiembre de 2012 ha llovido mucho. Mucho más de lo que habría imaginado aquel chaval, que con cara de sorpresa, aterrizaba en la Fonteta recién salido de casa. Ni siquiera él era capaz de sospechar en aquel entonces que su nuevo hogar iba a estar allí, en ese pulido parqué.

Porque el caso de Bojan Dubljevic es casi único. Por su compromiso, por su fidelidad y por su deseo expresado contínuamente de que de aquí no se quiere mover, que aquí tiene todo lo que podía soñar cuando salió de Podgorica hace prácticamente una década.





Víctor Luengo es el jugador con más temporadas como taronja con 15 campañas y le sigue Rafa Martínez, que pasó 11 temporadas defendiendo la camiseta 'taronja'. Nacho Rodilla se quedó a sólo un curso de completar la década en la Fonteta.

Estos dos jugadores son también los únicos dos que Bojan Dubljevic tiene por delante en el histórico de partidos con Valencia Basket. En la cima de la pirámide sigue Luengo con sus 643 partidos, seguido por Rafa Martínez con 626. En la semifinal de la Supercopa Endesa ante el Barça, el actual capitán taronja volverá a poner el contador en marcha desde los 513 encuentros disputados con nuestra camiseta.

Aunque es de natural tímido cuando hay cámaras delante, Dubljevic no duda en señalar que alcanzar este hito le hace sentir “muy orgulloso, sigo mi sueño, que es estar aquí todas las temporadas que pueda. Con todo lo que Víctor y Rafa han ganado aquí para mí significa mucho. Es parte de mi corazón y me emociona mucho cuando veo estas cosas. Me emociona y quiero hacer más, quiero trabajar más para hacer las cosas lo más grandes posible”.

Dubljevic bromea con el hecho de que Fernando San Emeterio se haya incorporado al cuerpo técnico taronja diciendo que “hace dos o tres meses yo era su capitán y ahora él es mi entrenador”. Aunque pronto se pone serio para recalcar que en este inicio de pretemporada “entrenamos muy duro, hemos empezado muy bien. Esperamos a los jugadores que nos faltan y después vamos a tope, creo que este puede ser nuestro año”.

Abundando en sus sensaciones para la nueva temporada, el capitán taronja señala que “tenemos buenos jugadores, tenemos buen equipo, buen cuerpo técnico y creo que este año podemos hacer un paso más”.