6.000 valencianistas claman contra Lim ante las instituciones

Más de seis mil valencianistas se manifestaron este sábado ante las sedes de CaixaBank, el Ayuntamiento de València y la Generalitat para pedir la marcha de Peter Lim del Valencia y presionar al banco, principal acreedor del club, y a los nuevos gobiernos de la autonomía y la ciudad para que "empujen" para su salida.



Organizada por Libertad VCF, la marcha comenzó en el Palau de la Generalitat y continuó hasta el Ayuntamiento de Valencia, donde precisamente este sábado por la mañana María José Catalá (PP) se proclamó alcaldesa del municipio, antes de seguir hasta la sede de CaixaBank, donde los aficionados clamaron contra Lim.



Los asistentes, que llenaron la plaza de Manises -sede del Palau de la Generalitat-, exigieron la marcha del magnate singapurense, que desde 2014 cuenta con la mayoría accionarial del club a través de la empresa Meriton Holdings.



Con pancartas como ‘Govern valencià: sense por’ (Gobierno valenciano: sin miedo) o ‘Mazón, queremos reversión: Valencia y Hércules para su afición’, los valencianistas denunciaron la agónica situación deportiva del club, que acumula cuatro temporadas sin entrar en Europa, y exhortaron a las instituciones a sentarse con la directiva para que venda el club.

La afición ha hablado, clara y contundente.



Pidiendo a la Generalitat, el Ajuntament y CaixaBank que colaboren en encontrar una solución para recuperar la mayoría accionarial del @valenciacf



Ojalá en un proyecto de democratización.



¿Lo entenderán?#LimGoHome#1000graciaspic.twitter.com/NzSzECWqxD — Libertad VCF (@LibertadVCF) June 17, 2023



Así, los cánticos contra Lim por la situación deportiva, pero también por la deuda económica, la paralización del Nou Mestalla o la pérdida de referentes, monopolizaron la marcha, a la que también se adhirieron otros colectivos como la Agrupació de Penyes Valencianistes y De Torino a Mestalla.



Carlos Pavía, uno de los portavoces de Libertad VCF, destacó a EFE que esta vez "se ha querido dar una vuelta" a esta marcha y "en lugar de hacerla en Mestalla", decidieron "hacerla en las distintas sedes de la Generalitat, Ayuntamiento y CaixaBank para pedir a los políticos que se sienten con Peter Lim para establecer la salida del singapurense".



"Necesitamos su apoyo y su ayuda para poder finalizar estos años de sangría económica, deportiva y social en los que nos ha metido Meriton", explicó Pavía, que pide a los políticos "que se pongan el mono de faena y ayuden al Valencia a que se vaya esta lacra que es Meriton".



Así, indicó que con esta protesta pretendían "visibilizar esta petición a los políticos y a CaixaBank, que durante muchos años ha estado muy tranquilo porque cobraban la deuda que tenían pendiente, pero ya no pueden estar más tranquilos, porque el Valencia está muy cerca de la causa de disolución y si el Valencia baja, CaixaBank no va a ver un céntimo".

Mi apoyo y solidaridad con las aficiones del @valenciacf y el @cfhercules. Juntos caminaremos hacia una solución que os devuelva la ilusión. — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) June 17, 2023



"A CaixaBank también le interesa que el Valencia tenga un máximo accionista que avale la deuda que el Valencia tiene", subrayó Pavía, que incidió en "la lucha de hoy es que los políticos no se relajen y pongan la alfombra roja a Lim, sino que le exijan su marcha del Valencia".



De las últimas 26 temporadas, el club de Mestalla ha entrado en Europa en 19 y, de las 7 temporadas que no ha entrado, 6 son con Meriton como accionista mayoritario, lo que muestra la travesía por la que navega el equipo, que acabó décimo sexto está pasada Liga y no confirmó su permanencia hasta la última jornada.