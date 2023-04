Podcast cine: "DUNGEONS & DRAGONS: HONOR ENTRE LADRONES", " EL IMPERIO DE LA LUZ" y "OSO VICIOSO"

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova esta semana:





DUNGEONS & DRAGONS: HONOR ENTRE LADRONES

El tráiler apenas da una idea de la magnífica y cautivadora aventura que presenta esta recomendable película familiar. Acierta a actualizar las referencias clásicas del cine de espada y brujería, proporcionando un digno divertimento. Supera ampliamente a las adaptaciones anteriores del popular juego de rol, y sin aturullarse ni sobrepasarse con los artificios, satisface las mejores expectativas. El grupo de protagonistas se compenetra a la perfección sin que ninguno quede relegado. Sus andanzas avanzan hasta alcanzar unos últimos minutos vibrantes en los que nunca se embrolla.





EL IMPERIO DE LA LUZ

A esta película británica le bastan pocos minutos para ganarse el favor de cualquier aficionado nostálgico al séptimo arte. Revivir la experiencia de meterse en un lujoso cine con suelo enmoquetado, grandes espejos, lámparas lujosas, pantallas gigantes y detalles palaciegos nos retrotrae a unos tiempos que no volverán. Partiendo de ahí tiene mucho ganado, y no es que el relato sea nada despreciable. El director Sam Mendes (American Beauty, 1917), autor del guion, rinde su particular homenaje a unas salas que él conoció bien. Lo hace con una historia sensible, romántica e intimista, ambientada a principios de los 80 y condicionada por la convulsa coyuntura sociolaboral del momento. Toca además temas preocupantes, todavía muy presentes en nuestro entorno.





OSO VICIOSO

La idea de convertir en una comedia negra el típico argumento del depredador implacable, con los mimbres que aquí encontramos, se prestaba a un desarrollo mucho más enérgico y disparatado. La propuesta es divertida y truculenta a la vez, pero tanto en clave cómica como terrorífica podría haber aprovechado mejor los elementos que maneja. Incluso la subtrama en que se apoya, propia de un thriller negro tenía mayor potencial. Resulta particularmente llamativo que la historia se haya inspirado parcialmente en hechos reales protagonizados por el hoy popular Pablo EscoBear.