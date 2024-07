Colegiados Médicos. COPE MÁS Valencia | 18.07.2024 | Dermatología

Cuidarse la piel es muy importante. No es una moda, es nuestra salud. Es un lema de la Asociación Española de Dermatología, y debería ser un mantra para todos. No sólo en estos meses de verano, donde la exposición al Sol es mayor. Hay que hacerlo todo el año. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Es la que sufre el frío y el calor, las heridas… Debería tener nuestra máxima atención, aunque no siempre le prestamos toda la que merece.

Es por ello que en Cope Valencia nos han acompañado dos especialistas en la materia, a quienes hemos preguntado si estamos suficientemente concienciados con el cuidado de nuestra piel. Es lo que se conoce en inglés como ‘skincare’, aunque las redes sociales están distorsionando ese concepto y creando modas peligrosas por las que también les preguntamos.

La Dermatología está en auge, y queremos saber qué tiene esta especialidad que en los últimos años es la más demandada por los médicos españoles.

Dedicamos también unos minutos a las enfermedades venéreas, que son también objeto de estudio y tratamiento de la Dermatología.

Para hablar de todo ello, hemos contado hoy con la experiencia y conocimientos del Dr. Rafael Botella, presidente de la Sección Valenciana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología; y la Dra. Mercedes Rodríguez, especialista en Dermatología del Hospital La Fe de Valencia.