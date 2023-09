Badenas renuncia a la dedicación exclusiva en el ayuntamiento: "No necesito un sueldo político"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Bádenas, ha anunciado a las puertas del pleno que va a solicitar la dedicación parcial en el consistorio valenciano y, por tanto, renuncia a la dedicación completa que tenía hasta el momento. Según ha sostenido Badenas, "el grupo municipal Vox no se vende por unos euros, y que no necesitan sueldos políticos". El portavoz también ha recordado Badenas que su compañero, el concejal José Gosalbez, ya pidió su dedicación a tiempo parcial y está a la espera de que se le conceda. Insiste en que se queden con la dedicación exclusiva los que "no tienen más remedio que los sueldos políticos para vivir".

Una decisión que desde el PSPV aseguran que responde a la denuncia que interpusieron ante la Agencia Valencia Antifraude para que se investigara el posible uso fraudulento de los recursos públicos por parte de la alcaldesa al conceder el sueldo máximo a todos los concejales de Vox. Asegura la portavoz, Sandra Gómez, que a Vox "le han entrado los temores", porque la denuncia está "bien fundamentada". Aunque, la denuncia sigue su curso porque la resolución está firmada por la alcaldesa, María José Catalá.