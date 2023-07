Compromís denuncia "parálisis de la ciudad" por parte del gobierno del PP

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó, y la portavoz adjunta, Papi Robles, han denunciado hoy "el uso partidista" que está haciendo el PP del Ayuntamiento, así como la "parálisis a nivel de gestión" a la que está sometiendo a la ciudad. En contraposición han puesto sobre la mesa el trabajo de Compromís, que está a la espera de poder presentar mociones e interpelaciones en el Pleno municipal de julio -que todavía no se ha convocado-, “porque los problemas de la ciudad no dejan de existir, aunque la señora Catalá tenga secuestrado el Ayuntamiento”, han explicado desde la coalición valencianista.

Joan Ribó ha explicado que “en vez de trabajar, la señora Catalá se está dedicando a recibir a miembros del PP, de hecho ya ha pasado toda la plana mayor del partido, mientras organizaciones y entidades de València como la PAH o los sindicatos están a la espera de que los reciba”. Además, ha dicho Joan Ribó "Catalá todavía no ha delegado todas las competencias ni ha convocado el Pleno de organización, necesario para empezar la gestión del día a día del Ayuntamiento".

En ese sentido, Joan Ribó ha apuntado que, o bien están esperando a pactar con Vox después de las elecciones del domingo, o se trata de una desgana y pereza totalmente reprobables de Catalá y el PP.

Por otro lado, Joan Ribó ha criticado que Catalá "sólo ha tomado medidas simbólicas y sectarias" y que sólo ha generado "polémicas ya superadas como el bou embolat". El portavoz de Compromís ha recordado que "las únicas medidas" de Catalá han sido "eliminar los mercados de la huerta, anunciar el cambio de nombre de la ciudad y del puente de las flores, ascender la imagen de la virgen en el primer piso y anunciar que la Senyera volverá a entrar en la Catedral el 9 d’Octubre”.

La portavoz adjunta de Compromís, Papi Robles, ha denunciado que Catalá está dificultando la labor de la oposición: “Nos tiene sin mesas, sin ordenadores, amontonados en un lugar donde no cabemos; pero nosotros no cederemos y no dejaremos de hacer trabajo y oposición, porque València y la ciudadanía así lo merecen”.

Papi Robles ha criticado que “toda Génova está pasando por aquí; estamos viendo de forma reiterada a la señora Catalá en mítines del Partido Popular, es decir, estamos volviendo a ese punto en el que tienen una confusión extrema entre la institución y el partido y lo están juntando absolutamente todo. Están haciendo su partido y están olvidándose de la partida que deben hacer a nivel institucional, que es la de hacer de alcaldesa de esta ciudad. En cambio, en Compromís, nos hemos pasado ocho años haciendo de esta ciudad la primera: Hemos sido capital mundial de la alimentación, hemos sido capital del diseño, y hemos dejado en marcha la capitalidad verde. Hemos hecho de esta ciudad la primera, la referente por sí misma, sin tener complejos provincianos respecto a Madrid”.

Así, ambos portavoces han explicado que Compromís presentará mociones para "blindar" los derechos de las personas LGTBI, para garantizar el acceso a la vivienda con la limitación de los precios del alquiler y la construcción de nuevas viviendas públicas y contra la ampliación del puerto que amenaza nuestras playas y l’Albufera de València. Además, también presentarán una interpelación en defensa de los mercados de la huerta.