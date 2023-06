El Ayuntamiento ya no celebrará ceremonias de bienvenida a la ciudadanía

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy dejar sin efecto el acuerdo que preveía la celebración de ceremonias de bienvenida a la ciudadanía en el Ayuntamiento de València.La Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2023 acordó aprobar los trámites para la celebración de este acto protocolario, que hasta ahora han solicitado siete personas. Las personas que ya lo han solicitado no resultarán afectadas por esta supresión ya que la medida no les afecta.

La moción impulsora recoge que “la ceremonia de bienvenida a la ciudadanía es un acto formal o protocolario carente de efectos jurídicos, que comparte lugar de celebración, calendario, así como medios materiales y personales, con los de las ceremonias de matrimonios civiles, éstas sí con plenos efectos jurídicos y celebradas en virtud de la atribución de competencias que el Código Civil otorga a los alcaldes o alcaldesas en su artículo 51”.

Así, según la moción impulsora, “se propone iniciar procesos de simplificación administrativa y eficiencia en la utilización de los recursos públicos”. Según el texto, “estas ceremonias de bienvenida a la ciudadanía no son servicios de prestación obligatoria por parte de los municipios y se propone a la Junta de Gobierno Local dejar sin efecto el acuerdo”. Aun así, el acuerdo prevé “mantener la celebración de las ceremonias solicitadas hasta la fecha del presente acuerdo, con el fin de garantizar los compromisos adquiridos y en base a los principios de buena fe y confianza legítima recogidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público”.