Una joven de Valencia desvela el mensaje de un desconocido con lo más bonito que le han dicho: "Prometo"

Algunas promesas nacen para ser rotas, otras nacen forjadas con la intención de durar eternamente. Al menos esa es la creencia que tiene la persona que la recibe y la certeza de la que la hace. Esta joven de Valencia recogió en las calles de la ciudad del Turia los mensajes más bonitos que habían recibido y esta carta conmueve en TikTok.

En la palabra promesa hay algo sagrado, divino, estelar. Más si cabe, cuando uno se promete algo a sí mismo o, dicho de otro modo, cuando se compromete con una causa que parte de uno y afecta a otros. Cuando uno se compromete, desaparecen las medias frases, los interrogantes, los titubeos o el poder echarse atrás.

Cualquier momento es bueno para recordarle a ese alguien tan especial lo que significa para ti. Se trata de uno de los sentimientos más increíbles que puedes experimentar. Pocas cosas hay más sinceras y románticas que una frase de amor. Y además nada consumista. Por lo que enviar un mensaje bonito a tu pareja puede ser una manera de mantener la pasión viva.

Prometer es fácil, cumplir lo prometido es harina de otro costal. Si no fuera así no existirían ni los notarios ni abogados que tuvieran que dar fe y defender que las intenciones declaradas existieron y que no fueron fruto de nuestra imaginación. Ni sacerdotes o similares gurús posmodernos ante los que declararse amor eterno.

El mensaje de un desconocido

Solo unas pocas palabras son suficientes para enamorar. El ejemplo más claro estas frases cortas de amor que rebosan pasión. Si te cuesta sacar tu lado tierno o no eres muy hábil con las palabras, no tienes que renunciar a ello. Siempre que lo que digas sea sincero y venga del corazón resultará.

Declarar tu amor puede ser una de las cosas más románticas. Este sentimiento no tiene nada de malo, así que deja de ocultarlo y dile lo que sientes a esa persona que te quita el sueño. Ya sea para celebrar San Valentín o sorprender a tu pareja un día cualquiera, una carta puede ser una bonita fórmula.

Agradecer lo bueno que nos da la vida y lo que los demás hacen por nosotros es clave para tener una vida plena y feliz. Porque solo cuando somos agradecidos estamos completos. Por eso dar gracias a la vida, agradecer a una persona por su trabajo o escoger las palabras de agradecimiento correctas es tan importante.

La vida es maravillosa, y tenemos que acordarnos de darle las gracias al universo por regalarnos un día más lleno de emociones. Dar las gracias a alguien especial puede ser muy complicado. No lo fue para este desconocido que dedicó un mensaje de agradecimiento para alguien que se ha ganado un lugar en tu corazón para siempre.

"Prometo"

Una cuenta de TikTok ha publicado en su cuenta un vídeo en el que recogen diferentes testimonios de personas aleatorias en Valencia donde recopilan los mensajes más bonitos que han recibido estos elegidos que metieron en un bol un papel en el que desvelaban esas palabras que les marcaron para siempre.

La joven responsable de esta idea se encarga de escoger una de ellas y las palabras han conmovido a los usuarios de la red social. Nunca se sabe cómo te pueden sorprender cualquier día y esta iniciativa recoge los testimonios de personas de la ciudad del Turia como esta carta.