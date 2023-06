Tras el selectivo, llega la preinscripción: ¿Qué hacer para poder optar a la carrera que te gusta?

El 98,15% del estudiantado valenciano que se ha presentado en la fase obligatoria a la convocatoria de junio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha superado los exámenes. En total, de los 20.278 alumnos y alumnas de la fase obligatoria, han resultado aptos 19.905, con lo que se supera ligeramente el porcentaje de aprobados del año anterior, que se situó en un 97,79%.

Ahora todos esperan con nervios e incertidumbre conocer cómo quedan las notas de corte de las carreras a las que optan para así iniciar el proceso de matriculación de la carrera que deseen o que les permita la nota obtenida. "Yo he calculado la nota, estoy esperando ver las notas de corte, si baja un poco para poder optar a la carrera que me gusta, si no iré priorizando" nos cuenta en COPE Blanca Cordón una estudiante valenciana, que asegura que quiere estudiar "Internacional business, el año pasado pedían un 12.7, si baja unas décimas podré entrar, sino también tengo en mente una carrera nueva de la Universidad Politécnica de Valencia relacionada con la logística que me han dicho que también tiene buena salida", añade.

Blanca explica que sus amigas y amigos están como ella, a la espera de ir sabiendo esas notas de corte y asegura que le preocupa "elegir bien", no me gustaría comenzar una carrera y después cambiarme.

En este sentido, la vicerrectora de estudiantes y emprendimiento de la UPV Esther Gómez, explica que la inscripción te da opción a detallar hasta un total de 20 titulaciones y recomienda a los alumnos rellenarlas todas "pensando en las que más te gustan, y no si la nota te permite entrar o no, porque entonces no estarás en las listas de espera del resto de carreras"

"Una vez completa la inscripción, también es importante que los alumnos y alumnas se matriculen en la carrera que se les asigne por nota, pero que se activen en la lista de espera del resto de carreras, porque hay tres llamamientos, uno en julio y dos en septiembre, por lo que si les llaman de esas carreras en lista de espera siempre existe la opción de cambiarse de carrera"