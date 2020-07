Tercer día consecutivo sin fallecidos por coronavirus en la Comunitat aunque aparece un nuevo brote en Foios

La Comunitat Valenciana cumple tres días consecutivos sin registrar fallecimientos por coronavirus. De este modo, el total de fallecido desde el inicio d ela pandemia continúa en 1.476 personas.

Mientras tanto, se han confirmado 24 casos de nuevos contagios, que sitúan la cifra total en 11.747 personas. De los nuevos casos 5 son de Castellón, 5 en la provincia de Alicante y 14 en la provincia de Valencia. Además, hay que sumar 1 no asignado anterior, ya que se han reasignado hoy 3 a la provincia de Valencia.

Al mismo tiempo, hay que sumar 62 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas asciende ya a 17.277 personas. De esta forma, en estos momentos quedan activos 283 casos, lo que supone un 1,49% del total de positivos.

Los hospitales valencianos cuentan a día de hoy con 55 personas ingresadas y de ellos 4 precisan atenciín UCI, todos en la provincia de Alicante.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus suman 487.974 de las cuales 360.653 han sido a través de PCR y 127.321 a través de test rápido.

Respecto a la actualización de la situación en residencias, la provincia de Alicante ya no tiene, a día de hoy, residencias con algún caso de coronavirus, y en estos momentos hay algún caso positivo en 7 centros (1 en la provincia de Castellón, 0 en la de Alicante y 6 en la provincia de Valencia).

Además, desde ayer no se ha detectado ningún contagio ni entre residentes ni entre profesionales.

En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 2 residencias en la Comunitat Valenciana, las 2 en la provincia de Valencia.

Y en cuanto a la actualización de los brotes de coronavirus detenctados durante la última semana, en el brote declarado en la ciudad de Castellón se han confirmado 4 nuevos casos positivos que elevan a 35 el total de personas afectadas, aunque se conoce la trazabilidad de todos los casos.

Respecto al brote de la empresa de Rafelbunyol, de las 117 últimas pruebas realizadas se ha descartado el virus en 112 de ellas y quedan otras cinco pendientes de comprobar si se trata de infecciones pasadas o activas. El próximo lunes se conocerán los resultados.

Por último, y esta es la novedad del dia, Salud Pública ha detectado un brote familiar en Foios con 7 casos positivos.