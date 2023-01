El puerto de Valencia realiza hoy su primera carga de Hidrógeno

El Puerto de Valencia realiza esta mañana la primera carga de hidrógeno en la estación de suministro ubicada en el muelle de la Xità. Durante estos días previos, los técnicos han realizado las pruebas de estanqueidad y presión para determinar si el tanque de almacenamiento tiene fugas y comprobar el correcto funcionamiento de la operación.



En concreto, estas pruebas se han realizado utilizando helio y gas nitrógeno mezclado con una pequeña proporción de hidrógeno, simulando las condiciones reales de la maniobra a presiones elevadas.



Esta mañana el tanque ya se carga de hidrógeno, el elemento químico más abundante en la naturaleza, un gas incoloro, inodoro y no tóxico que se encuentra en el agua o la biomasa, y que puede almacenarse durante largos periodos de tiempo.



En esta operación participan técnicos de Valenciaport, el Centro Nacional del Hidrógeno y Carburos Metálicos.



El proceso de repostaje en una hidrogenera es muy similar al de una gasolinera convencional, aunque el hidrógeno se suministra a alta presión.



En las próximas fechas llegarán al Puerto de València los dos prototipos de vehículos que recibirán este combustible del futuro para que sean testados en el recinto valenciano.



En concreto, se probará en un vehículo ‘reach stacker’ o apiladora de contenedores que estará alimentado con esta energía y operará en MSC Terminal Valencia; y en una cabeza tractora 4x4 equipada con un conjunto de pilas de combustible para su prueba en las actividades de carga/descarga en Valencia Terminal Europa del Grupo Grimaldi.



Esta iniciativa forma parte H2PORTS -Implementing Fuel Cells and Hyrdogen Technologies in Ports-. El proyecto está coordinado por la Fundación Valenciaport y financiado por el programa Clean Hydrogen JU de la Unión Europea. Su objetivo es probar y validar tecnologías de hidrógeno sobre maquinaria portuaria que permitan contar con soluciones aplicables y reales sin afectar al rendimiento y seguridad de las operaciones portuarias y produciendo cero emisiones.



El proyecto H2Ports conllevará una inversión total de más de 4 millones de euros y en él participan, además de la Fundación Valenciaport y la Autoridad Portuaria de Valencia, los centros de investigación Centro Nacional del Hidrógeno y Atena Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente y las empresas privadas MSC Terminal Valencia, Grupo Grimaldi, Hyster-Yale, Ballard Power Systems Europa, Carburos Metálicos y Enagás. EFE