Los cambios que afrontan los hoteles valencianos con la Ley de bienestar animal

Los establecimientos hoteleros se enfrentan a un nuevo reto. Con la aprobación de la ley de bienestar animal deben decidir antes del 29 de septiembre tendrán que ajustar sus procedimientos a lo que marca la ley respecto a las políticas comerciales para aceptar o no animales de compañía.

Para ello desde HOSBEC se están van a realizar sesiones informativas para que cada establecimiento conozca de primera mano qué cambios se han de acometer. Nuria Montes, directora general de la patronal hotelera explica que "la primera de las cuestiones que van a tener que acometer los establecimientos hoteleros y alojamientos es determinar su condición respecto a los animales de compañía: si son petfriendly o por el contrario, no se admiten animales de compañía"

"Y no valen medias tintas, cualquiera de las dos opciones deben quedar claramente reflejado en el establecimiento hotelero, tanto en la política comercial y en la contratación, así como en un distintivo exhibido en la puerta del establecimiento"

Para HOSBEC "el mercado petfriendly es el que mayor posicionamiento está teniendo actualmente. Hace diez años apenas encontrábamos establecimientos que aceptaran animales y ahora es muy frecuente". "En España existen actualmente 28 millones de mascotas. En más del 40% de los hogares hay un animal doméstico, cifra que ha crecido considerablemente en los últimos 10 años. Los perros suponen unos 7 millones de mascotas, mientras que el número de niños menores de 14 años es de 6,3 millones según los datos estadísticos de 2022", aclara Montes.



PAra la directora general de HOSBEC "viajar con los animales de compañía va a suponer una revolución de la oferta alojativa en la Comunidad Valenciana, y la innovación en este sector marcará la diferencia ante una demanda de mercado que busca soluciones para irse de vacaciones con sus mascotas".

Qué animales, requisitos y tarifas

La nueva ley no obliga a la aceptación de mascotas, si bien, si que establece que se disponga de una política de admisión que defina claramente si se permite el acceso de animales de compañía o no, y en el caso de admitir animales de compañía, defina qué tipo de animales, con la capacidad de limitar el tipo, el peso y definiendo todas los requisitos que deben cumplirse para su alojamiento.



En las normas de aceptación de entrada de animales, deberían definirse si se disponen de tarifas adicionales para el alojamiento de las mascotas, si es preciso disponer a los animales con correa, y a qué distancia, si pueden o no quedarse solos en las habitaciones, o si lo deben hacer dentro de un trasportín, o identificando que está en la habitación para evitar el acceso al personal de limpieza o mantenimiento del hotel.

Además Nuria Montes aclara, por un lado, hay zonas en las que nunca podran acceder los animales como son las zonas de cocina y de bufé, y de piscinas en lo que respecta a la zona de baño, aunque también asegura que en los hoteles donde ya se permite la estancia con perros, la convivencia es muy respetuosa, siempre van atados en las zonas comunes y nunca ha habido problemas entre clientes animales y humanos"

Además Montes aclara también que hay una excepción a todo tipo de establecimientos hoteleros como es la obligatoriedad de "permitir el acceso a perros de asistencia a personas con discapacidad, teniendo que ser perros adiestrados en centros especializados que acompañas a personas con discapacidad visual, auditiva, o cualquier minusvalía o perros que están incluidos en proyectos de terapia asistida".