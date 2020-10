Lanzan una web para enviar a domicilio la 'mocadorà' del "día de los enamorados valencianos"

El emprendedor Miguel Ángel Sepúlveda ha puesto en marcha la web SantDonis.com, que permite el envío a domicilio de la tradicional 'mocadorà' con la que se conmemora el 9 d'Octubre Sant Dionís, el Día de los Enamorados valencianos.

Con un reparto en el ámbito nacional -que dispondrá de unidades limitadas y tendrá como tope de pedido para garantizar la llegada el 6 de octubre- quienes accedan al 'site' podrán escoger entre cuatro tipos diferentes de bandejas y una amplia variedad de pañuelos.

De este modo, "en tiempos de Covid, aquellas personas que no puedan desplazarse por motivos de salud o porque prefieran no ponerse en riesgo podrán recibir en sus domicilios este tradicional producto artesano, que se conservará en perfecto estado, independientemente de cuándo lo soliciten, debido a la alta durabilidad natural propia del mazapán", explican los responsables de la iniciativa en un comunicado.

Miguel Ángel Sepúlveda lleva cerca de 20 años formando parte del tejido empresarial valenciano, encabezando proyectos muy diversos y centrado hoy día en la mejora de la gestión y digitalización de empresas tradicionales así como en la expansión de negocios mediante franquicias.

Su último proyecto hasta la fecha lo habían constituido la franquicia de centros OMG! Oh My Game, donde los aficionados a los deportes electrónicos y los videojuegos podían reunirse para jugar en grupo o comentar las competiciones mientras disfrutaban en el mismo local de una oferta gastronómica variada.

Hace dos años decidió tomar también las riendas de la Pastelería Llopis de Alzira (Valencia), un negocio con más de 30 años de historia, reconocido Centro de Artesanía e integrado tanto en el Gremio de Maestros Confiteros como en la Federación Gremial de Panadería y Pastelería.