La Generalitat "vigilará con lupa" las 29 fiestas de Nochevieja autorizadas en la Comunitat

La Generalitat Valenciana ha autorizado dos fiestas extraordinarias de Nochevieja en València y Castelló y ha dado el visto bueno a otras 27 solicitudes de cotillones y fiestas que no requieren de autorización por no requerir escenarios o superar cierto aforo.



Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Conselleria de Justicia ha aprobado fiestas en 18 poblaciones de la Comunitat.



Dos tienen carácter extraordinario y requieren una autorización específica, pero el resto únicamente una declaración responsable, ya que no implican un aumento del aforo habitual, la instalación de escenarios o la modificación de las condiciones técnicas del local.



Los establecimientos que han comunicado dichas declaraciones responsables para celebrar fiestas y cotillones de Nochevieja se ubican en: Alicante, Alcoi, Calp, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Orihuela, Santa Pola, San Fulgencio, Xàbia, Benicàssim, Castelló de la Plana, Torreblanca, la Vall d'Uixò, Vila-real, Alfafar, Museros, Torrent y València.



A estas celebraciones hay que sumar las dos autorizaciones de fiestas extraordinarias en València, que se desarrollará en el edificio Veles e Vents con un aforo de 772 personas, y en el Restaurante Julieta de Castelló, con capacidad para 400 personas.



No obstante, todos los locales deberán cumplir las medidas decretadas por la Generalitat para frenar el Coronavirus. Así, se exigirá la petición del pasaporte covid-19 en todos los locales de restauración; el uso de la mascarilla siempre que no se esté comiendo o bebiendo; y una distancia de seguridad de, al menos, 1'5 metros si se está sentado.

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriel Bravo, ha realizado un "llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que celebre el fin de año con prudencia y que priorice su salud y la de sus familiares".



También ha agradecido el esfuerzo del empresariado del ocio "por adaptarse rápidamente y colaborar en la lucha contra la pandemia, cumpliendo de forma generalizada las medidas preventivas decretadas por la Generalitat".