FSIE denuncia retrasos de hasta 3 meses en el pago de nóminas a profesores de la concertada

FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en el campo de la enseñanza privada y la atención a la diversidad funcional en la Comunitat Valenciana, ha denunciado que a día de hoy hay numerosos casos de docentes valencianos que no están cobrando su nómina correctamente, o peor aún, que no han cobrado desde el mes de septiembre.

En estos últimos casos son tres meses sin cobrar la nómina o las actualizaciones que corresponden y el problema “se está volviendo insostenible”. Ante esta situación, que deviene crónica, el sindicato ha propuesto a la Conselleria buscar de forma conjunta una solución que acabe con este agravio de una vez por todas y que se valoren opciones como el incremento de la plantilla de la Conselleria que tramita las nóminas para que los trabajadores cobren en tiempo y forma. Además, “a esto se le añade el perjuicio de tener que hacer una Declaración complementaria a Hacienda si no se paga todo en la nómina de diciembre”.

¡Sois unos auténticos héroes!��En un año especialmente difícil y marcado por la pandemia mundial, queremos agradecer el esfuerzo que realizáis para dar continuidad a la actividad docente, garantizando la seguridad y salud de los alumnos y su acceso a una educación de calidad. pic.twitter.com/XnlN9i2bM0 — FSIE CV (@FSIE_CV) November 27, 2020

Para FSIE esta situación es contradictoria con todos los justos reconocimientos que la Conselleria hace a los docentes por el COVID. De hecho, en un curso escolar en el que se acumulan las incidencias y preocupaciones diarias derivadas de la COVID, es muy importante no añadir problemas salariales.

��‍�� @VicentMarza: "Cal no abaixar la guàrdia i continuar en aquesta línia gràcies al professorat, a un alumnat que està donant una gran lliçó de responsabilitat i a unes famílies que estan fent tot el que cal per complir amb totes les mesures". pic.twitter.com/Tk4bAgt8pf — GVA Educació (@GVAeducacio) November 23, 2020

Asimismo, recuerda que ya el año pasado denunció estos mismos hechos y que “no es de recibo la cronificación de un problema burocrático. La Administración está para solucionar los problemas y evitar que el atraso en los pagos acabe en los tribunales”.