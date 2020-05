La Delegación de Gobierno recuerda que el uso recreativo de las playas sigue prohíbido

Después de un fin de semana "poco edificante", la delegada del Gobierno, Gloria Calero, ha recordado esta mañana que en la fase 1 de la desescalada, que es en la que se encuentra la Comunitat Valenciana, “el uso de playas y los paseos marítimos habilitados por los distintos ayuntamientos quedan restringidos a los paseos en las franjas horarias determinadas por el Ministerio de Sanidad”. Y con la obligatoriedad de mantener la distancia física.

Calero insiste en “la necesidad de ser estrictos en el cumplimiento de las pautas marcadas por el Ministerio de Sanidad para evitar rebrotes y conseguir que la Comunitat Valenciana pase a la fase 2”.

La delegada del Gobierno ha reiterado la necesidad de “mantener el esfuerzo colectivo para luchar contra esta pandemia” y ha apelado “a la responsabilidad de todas y todos para no retroceder”.

A partir de la fase 2, que si no hay contratiempo adquirirá la Comunidad Valencina en bloque a partir del lunes que viene, 1 de junio, se podrá acceder a las playas de la misma provincia. No obstante, los ayuntamientos podrán establecer limitaciones de acceso, que en todo caso será gratuito, y de aforo para asegurar que se respeta la distancia interpersonal de, al menos, dos metros entre bañistas. Además se podrán usar duchas, aseos y vestuarios, limitando la ocupación a una persona, salvo que precise de asistencia.

Los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario. Así, la ubicación de objetos personales como toallas, tumbonas y elementos similares se llevará a cabo de modo que se garantice un perímetro de seguridad de dos metros con respecto a otros usuarios, salvo en el caso de bañistas convivientes o que no superen las 15 personas.

En la playa estará permitida la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

El Ministerio de Sanidad recomienda extremar las medidas de distanciamiento social y la higiene en las playas limpiando y desinfectando diferentes instalaciones como barandillas, pasos de acceso al agua y duchas, así como tumbonas, sombrillas, asientos, papeleras y, en general, mobiliario urbano e instalaciones de recreo.