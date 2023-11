Controlado el incendio de Montitxelvo en Valencia tras calcinar 2.500 hectáreas

El incendio forestal declarado la pasada semana en la localidad valenciana de Montitxelvo se ha dado por controlado a las 22.00 horas de este lunes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

A última hora de la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias avanzaba una previsión de en torno a 60 efectivos en el dispositivo nocturno para continuar trabajando en la zona.

El incendio, que se dio por estabilizado este domingo a las 17.00 horas, ha quemado 2.500 hectáreas con un perímetro de 60 kilómetros.

Desde este domingo por la tarde están levantadas todas las restricciones en los municipios afectados y todos los vecinos evacuados han podido volver a sus casas sin ningún contratiempo, ha agregado Emergencias.

Asimismo, ha recordado que queda restringido el tránsito por el perímetro del incendio y las zonas circundantes, ya que los efectivos de extinción siguen trabajando y se podría ver dificultada su actividad en la zona.

Además, desde la Generalitat se pide evitar cualquier actividad en la zona afectada por el incendio relativa a la práctica del senderismo, el motociclismo o el turismo de montaña.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mantenido un encuentro con las alcaldesas y alcaldes de seis municipios de la comarca de La Safor -Ador, Villalonga, Llocnou de Sant Jeroni, Castellonet de la Conquesta, Potries y La Font d´en Carròs- y Montitxelvo de la Vall d’Albaida, junto con la alcaldesa de Terrateig para analizar las ayudas estatales a las que se pueden acoger ayuntamientos y particulares. Para ello, técnicas del departamento de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana les han informado de las ayudas, sus mecanismos y plazos que hay que seguir.

