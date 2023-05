Conoce los “secretos confesables” de algunos líderes políticos valencianos

Los políticos valencianos son más o menos conocidos por sus propuestas políticas, ahora por la campaña electoral, sus propuestas para la ciudad o la Comunitat, pero en COPE hemos querido conocer su lado más personal. Por ese motivo a todos los candidatos y candidatas tanto al ayuntamiento de Valencia como a la Generalitat que han pasado estos días de campaña por los estudios de COPE Valencia les hemos realizado un pequeño test para descubrir con esos gustos o manías que tienen algunos.

Así hemos descubierto que la película favorita de Fernado Giner (candidato por ciudadanos al ayuntamiento de Valencia ) es Grease. Él y su familia se confiesan fans absolutos y todo lo que tenga que ver con la película.

Para Sandra Gómez, candidata por el PSPV al ayuntamiento de Valencia, la película que nunca se cansa de ver es Gladiator y Mamen Peris candidata a la Generalitat por Ciudadanos se decanta por Pretty Woman.

El popular Carlos Mazón (PP) confiesa que la película que más le ha hecho reflexionar es la de Benjamin Button y la serie a la que está enganchadisimo es a la serie de Peaky Blinders basada en una pandilla criminal de Birmingham en Reino Unido y está deseando ver el final de la segunda temporada, mientras que Juanma Badenas (Vox) confiesa que no se cansa de ver la serie The Crown en inglés porque le gusta la tradición británica y su película favorita es El miedo a la libertad de Erich Fromm. A su compañero de partido, Carlos Flores (Vox), lo de las series no es lo suyo pero sí tiene una película favorita y es Antes de la Lluvia, un film de Milcho Manchevski que tiene como trasfondo la guerra.

Como buenos valencianos de pro, si en algo coinciden todos es en sus gustos por la paella y cada uno de ellos tiene su restaurante favorito donde poder disfrutar de un buen arroz. Mamen Peris (CS) no duda en señalar la paella que hace su padre, Sandra Gómez (PSPV) elige el restaurante Casa Carmela cerca de su barrio, el Cabañal, Carlos Flores (VOX) elige Rausell y Fernando Giner (CS) no sabe por cual decidirse porque asegura que hay muchos lugares en Valencia, en el Palmar, o el Perellonet donde cocinan buenos arroces pero opta por el Club de Tenis por proximidad y comodidad, mientras que el popular Carlos Mazon (PP) elige el restaurante Neptuno en la Malvarrosa y Juanma Badenas (VOX) nos recomienda el Collado en Serra donde asegura hacen unas paellas a leña buenísimas.

También les hemos pedido que nos contaran su destino preferido para perderse, pero para no ponerles en otro aprieto, además del restaurante preferido, les hemos pedido que salieran de las fronteras valencianas. En este caso, las más viajeras son Sandra Gómez (PSPV), Mamen Peris (CS) y Carlos Flores (VOX). La primera elige Londres, Peris opta por Asia y Vietnam, y Flores por Budapest.

Por su parte el candidato a la Generalitat por el PP, Carlos Mazón elige las playas de Menorca, sin dudar, mientras que Juana Badenas (Vox) apuesta por París, y Fernado Giner (CS) se queda algo más cerca, en Beceite, en la provincia de Teruel donde asegura le gusta pasar el verano y escaparse cuando puede.

Y como cualquiera de nosotros, los políticos también tienen sus caprichos y nos los han contado. Para Carlos Flores (VOX) es su moto, Fernando Giner (CS) elige a su familia y en especial a su mujer, Merche. Sandra Gómez (PSPV) tiene muchos como comer helado, en concreto el Magnum de chocolate blanco, pero también le pierde el susi y le encanta leer manga. El capricho de Carlos Mazon (PP) también tiene que ver con el paladar y confiesa que le encantaría beber litros y litros de horchata ininterrumpidamente, porque asegura que le encanta, Juanma Badenas (Vox) elige el vino tinto para compartir conversación con amigos.