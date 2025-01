Una chilena prueba la paella en Valencia por primera vez y no puede comerla por uno de los ingredientes: "Me da pena"

En pleno corazón de Valencia, Phili Smith, una creadora de contenido chilena, se embarca en una aventura gastronómica que nunca olvidará. La joven, que se encuentra de visita en la ciudad, se decidió a probar la famosa paella valenciana, un plato que es sinónimo de tradición y orgullo para los locales. Sin embargo, su experiencia dio un giro inesperado al encontrar un ingrediente que, según ella misma ha contado, le generó una sorpresa y una sensación de "pena".

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Phili comparte su reacción al descubrir que la paella valenciana, en su versión más tradicional, lleva conejo. Al principio, la joven se muestra emocionada por probar el plato típico, pero al encontrar una pequeña patita en el arroz, se ve sorprendida y casi confundida. "Esto me suena a conejo, y me da pena. La paella valenciana tiene conejo, y eso me hace sentir rara", explica mientras mira la pieza con algo de desconcierto.

Phili, conocida por su estilo directo y sincero, no se corta a la hora de expresar lo que sintió al ver el ingrediente en su plato. Aunque reconoce que se trata de un tema complejo, señala que le resulta difícil no sentir pena por el conejo.

"Me da demasiada pena", dice en el vídeo, refiriéndose a la carne que forma parte de la receta tradicional. "Si sé que es todo especismo, ya igual como vaca, pero igual me da pena. ¿Y los pollos? Sí, sí, soy hipócrita", agrega entre risas, reconociendo de manera autocrítica que, a pesar de su sorpresa, consume otras carnes de animales en su día a día.

La reacción en redes

La publicación de Phili no pasó desapercibida para sus seguidores. En su transcripción, la joven añadió un par de comentarios que esclarecieron su postura: "El camarero/garzón dijo que nos lo había comentado cuando la pedimos, pero les prometo que no lo escuché", refiriéndose a una posible advertencia que, según ella, pasó desapercibida en el momento. "Igual todo es cultura, solo que fue mi reacción de sorpresa", aclaró, dejando claro que su sorpresa no es un juicio, sino una reacción emocional ante el descubrimiento.

Como era de esperar, los seguidores de Phili no tardaron en opinar sobre su experiencia. Algunos usuarios se mostraron empáticos con su postura, mientras que otros aprovecharon para reflexionar sobre el concepto de "especismo", ese concepto que diferencia entre el trato que damos a diferentes especies animales dependiendo de nuestra cultura y costumbres alimentarias. Un comentario, muy aplaudido por muchos, decía: "Me encanta la gente que no puede comer conejo por pena, pero comen pollo, pavo, cerdo o vaca sin pensar. Se llama especismo".

Por otro lado, algunos seguidores, más enfocados en la gastronomía, expresaron sus preferencias personales sobre la paella. "Sí, la paella valenciana lleva conejo y no me gusta el conejo en la paella, a parte sí, pero junto no, me gusta más el arroz con cosas", comentó uno de ellos, haciendo referencia a la variante del plato que prescinde de este ingrediente.

Otro seguidor, que prefiere mantenerse al margen de la carne, apuntó: "Si la receta original tiene conejo y pollo. Yo no me como la carne de todas formas, solo las verduritas con el arroz", haciendo eco de una tendencia en crecimiento entre los que optan por versiones más vegetales de la paella.

Un aprendizaje en cada bocado

Aunque la sorpresa fue mayúscula, Phili Smith no dejó que este incidente estropeara su experiencia culinaria. En su publicación, la chilena admite con sinceridad que, a pesar de su inicial incomodidad, terminó comiéndose la paella.

"Igual me la terminé comiendo y estaba maravillosa", concluye. La joven, siempre dispuesta a aprender y explorar nuevas culturas, demuestra que, más allá de las diferencias en gustos y tradiciones, la comida tiene el poder de unir y sorprender, especialmente cuando se viaja y se abre la mente a nuevas experiencias.