En el pleno del Ayuntamiento de Valencia celebrado esta mañana, se han aprobado con una amplia mayoría (28 votos a favor y 4 en contra) las fichas urbanísticas vinculadas a la construcción del Nou Mestalla y la reconversión del suelo del actual estadio con los votos a favor del PP y los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV, mientras que Vox --socio de gobierno de los 'populares'-- ha sido el único que ha votado en contra.

De este modo, se da luz verde a las condiciones urbanísticas pactadas entre las tres formaciones, que incluyen la elaboración de una auditoría externa del coste del estadio con los requisitos que se planteen y la derogación del planeamiento derivado del Plan de Actuación Territorial Estratégica si el Valencia CF "incumple los plazos de ejecución de las obras establecidas en la licencia" para el futuro campo de fútbol.

Durante los ocho años de gobiernos en el Ayuntamiento de la izquierda, ha destacado Giner, “pudieron haber caducado la licencia de obras y no la caducaron; pudieron haber aprobado la licencia del estadio y no la aprobaron; pudieron haber aprobado las fichas urbanísticas y no lo hicieron”, ha destacado Giner. Además, Giner destaca que Giner se ha llevado a votación las fichas en el último Pleno posible porque los gobiernos de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento y en la Generalitat “no hicieron nada” para impedir que la propiedad del Valencia CF SAD tuviera “barra libre” para seguir incumpliendo las obligaciones con la ciudad y mantener los derechos urbanísticos.

¿Qué dice Compromís?

La portavoz del partido, Papi Robles, ha aclarado que si fuese por ellos, "esta operación no se habría hecho porque lo mejor para el Valencia CF sería no moverse de Mestalla". En todo caso, ha justificado el acuerdo en la necesidad de asegurar que el máximo accionista del club, Peter Lim, "no coja la pasta y se pire".

"Hay mucha valentía en la calle, pero mucha cobardía dentro del pleno, que es donde tenemos que ejercer nuestros derechos. Pero esto no acaba aquí, esto comienza, puesto que en septiembre u octubre tendremos que hacer una auditoría con el compromiso de que responda muy claramente cuál es el coste que va a tener ese estadio, para que le podamos pedir al señor Lim tanto dinero como cuesta ese estadio y que no sean los 109 millones que él dice. No queremos regalarle a Lim un estadio a coste cero".

“Hay veces que hay que elegir entre lo malo y lo menos malo”

Por otro lado, Borja Sanjuan, portavoz del partido socialista, ha explicado que "hay veces en la política que hay que elegir entre lo malo y lo menos malo, y lo menos malo es que esos derechos urbanísticos no sean gratis y sin aval para una persona que es un incumplidor".

Ha defendido que si la moción no sale adelante, "a partir del 3 de agosto el señor Lim podrá hacer lo que quiera y ese escenario es peor". Y se ha dirigido al portavoz de Vox, Juanma Badenas, que se "da golpes en el pecho", para recordarle que los derechos urbanísticos "están concedidos, la única diferencia sería si hoy decidimos dárselos sin condiciones o condicionarlos al cumplimiento y al depósito de fianza".





‘No’ a las fichas

Finalmente, desde Vox se ha explicado su 'no' a las fichas en el hecho de que "conceden derechos urbanísticos a alguien que ha incumplido de forma reiterada". "Y más aún si cabe todavía teniendo en cuenta que València ya no va a ser sede del Mundial", ha resaltado Badenas.

"Dejamos que el resto de los grupos municipales, Compromís, el PSPV y el Partido Popular voten lo que ellos consideren oportuno, pero nosotros no vamos a podernos adherir a esa posición", ha rematado.