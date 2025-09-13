El Servicio de Ayuda a Domicilio pasa a ser gratuito en la ciudad de Valencia

La Junta de Gobierno Local ha aprobado derogar los precios públicos establecidos para abonar el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, “con el fin de extender la gratuidad a todas las personas usuarias, y así promover los derechos sociales y la igualdad de acceso a los servicios esenciales”, tal como ha explicado hoy el portavoz del ejecutivo local, el concejal Juan Carlos Caballero.

“Este acuerdo, relacionado con el servicio adjudicado recientemente con un presupuesto de más de 49 millones de euros (49.281.347,08 euros), demuestra la voluntad del Ayuntamiento de estar cerca de las personas que más lo necesitan, mayores, dependientes, las más vulnerables”, ha reiterado el edil.

Cabe recordar que el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio es una prestación orientada a las personas y familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, a quienes se proporciona atención directa en sus propios hogares mediante intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual.

Entre las tareas que se incluyen en este servicio están la atención personal, psico-social y educativa en núcleos de convivencia con diversas carencias; y puede incluir aspectos como la planificación de la higiene familiar (limpieza de la casa, lavado de ropa, cuidados personales), la información y aprendizaje de hábitos de vida saludables, el apoyo en el desarrollo de capacidades personales en las funciones parentales, o el fomento de habilidades para la organización económica y familiar, entre otros.

El presupuesto plurianual se distribuye en tres periodos con un presupuesto de 16.427.115,69 euros cada uno (del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026; del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027; y del 1 de septiembre de 2027 al 31 de agosto de 2028). Y se contempla una prórroga opcional (del 1 de septiembre de 2028 al 31 de agosto de 2029) por el mismo importe.