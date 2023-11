Más de 250 actividades para tratar de iluminar Castellón durante la Navidad

“Castellón tendrá una Navidad mágica con más de 250 actividades que iluminará todos los barrios y distritos de la ciudad”. Así lo ha expresado la alcaldesa, Begoña Carrasco, durante la presentación de la programación que ha contado con la presencia de todos los concejales del gobierno municipal.

La primera edil ha explicado que “de manera coordinada desde todas las áreas de este gobierno municipal hemos preparado la mejor Navidad en Castellón para todos los públicos, con el compromiso de llenar de vida cada uno de los rincones de la ciudad”. Una amplia programación que empezó a prepararse en el mes de julio y en la que han trabajado conjuntamente desde todas las concejalías para hacer que la ciudad brille con luz propia. Y es que una de las novedades que tendrá la Navidad de Castellón este año es que todos y cada uno de los barrios de la ciudad tendrán iluminación navideña, porque “no queremos que ningún niño se quede sin ver a sus pajes y carteros reales, sin sus talleres o sus desfiles de animación”.

En este sentido, Begoña Carrasco ha agradecido la colaboración de las asociaciones vecinales “por hacer sus aportaciones para tener una programación navideña que llegue a otros puntos de la ciudad donde antes no llegaba”. Y es que toda la ciudad estará iluminada y decorada con más de 500 adornos y guirnaldas y no faltarán elementos decorativos en distintos puntos de la ciudad en los que suele haber habitualmente una gran afluencia de personas como es la Puerta del Sol, avenida Rey Don Jaime, plaza Cardona Vives, Huerto Sogueros y calle Enmedio.

La alcaldesa ha afirmado que “nuestro compromiso es que toda la ciudad se llene de vida, que la gente venga a comprar a nuestro comercio local, que consuma en nuestros establecimientos y que se empape de todas las actividades que hemos preparado con mucho empeño e ilusión”. Para ello, la concejalía de Fiestas ha ejercido como coordinadora de las distintas áreas del gobierno municipal para preparar “una Navidad castellonera, que dinamice la actividad comercial y que atraiga no solo a castellonenses sino también a vecinos de otras poblaciones”

Arranca la programación especial

Se ha preparado una amplia oferta cultural, cuya programación empezará este próximo fin de semana con la Fireta de Santa Llúcia en el barrio de la Trinidad y el Mercat Nadalenc del Grau. También habrá mercado medieval en las calles de Castellón, un concurso de paella con pelotas con el nombre ‘Sabor a Navidad’ que se celebrará en la plaza España y en el que 30 parejas competirán por ofrecer la mejor versión de este tradicional plato. De forma simultánea, la concejalía de Gente Mayor aportará una paella monumental.

Como eje central, la programación contará con el esperado ‘Encendido de la iluminación navideña’ previsto para el 5 de diciembre. Una fiesta por todo lo alto con la actuación de la Scorcia Big Band Boom, con unos 17 músicos sobre el escenario que interpretarán algunos villancicos a ritmo de rock and roll y swing, además de producción propia. En materia musical, la banda municipal ha preparado tres conciertos navideños únicos, el primero de ellos en el Auditorio el 17 de diciembre, acompañando en la interpretación de “Nadales de la Plana”, el segundo, el 22 de diciembre, llamado “Nadales a la plaça Major”, con la colaboración de algún centro escolar y el concierto de Reyes, también en el Auditorio el 4 de enero, con alguna que otra sorpresa. No faltaré el concierto del 6 de diciembre, día de la Constitución Española.

Con el objetivo de que en Castellón se respire la magia de la Navidad, se han programado desfiles que contarán con la presencia de elfos, renos, pajes reales y otros personajes característicos de estas fiestas que irán acompañados de iluminación. El 7 de diciembre será en el distrito oeste, el 15 de diciembre en el sur, el 16 de diciembre en el centro, el 22 de diciembre en el norte, el 23 de diciembre en el Grau y el 26 en el este.

Además, se ha apostado por la creación de un mercadillo navideño, que del 15 al 31 de diciembre estará en la plaza Mayor ofreciendo a los ciudadanos elementos típicos de estas fiestas. También habrá espectáculos al aire libre y en espacios emblemáticos como el Teatro del Raval Rafa Lloret. Además, los castellonenses contarán con los tres grandes ciclos de Nadal al Raval, Nadal de Corals y Nadal de Circ, que contribuyen a que se celebre la temporada navideña de una forma única y vibrante, incluyendo teatro, circo y música.