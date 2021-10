Ximo Puig: De descentralizar Madrid a centralizar en la Comunidad Valenciana

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, está tratando de captar el protagonismo político utilizando un doble discurso. Por una parte, clama contra el centralismo de la capital del Reino de España y exige que las instituciones abandonen Madrid, con tal de "descentralizar" el Estado.

En cambio, en la Comunidad Valenciana, donde gobierna, centraliza en Valencia servicios como el del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, procediendo a su desmantelamiento de las provincias de Castellón y de Alicante. Además, lo hace en contra del criterio de los profesionales sanitarios que se han movilizado ya en varias ocasiones y alertan que se pondrá en riesgo vidas humanas al incrementarse el tiempo de respuesta frente a una emergencia.

El proceso para que las llamadas que se efectúen al 112 se atienda desde Valencia está en marcha y se espera que en los próximos meses sea una realidad.

Las movilizaciones se han efectuado en las tres provincias por parte de colectivos profesionales y sindicales. desde la central sindical CSIF, su portavoz en Castellón Vicente Navarro, advierte que los errores se incrementarán al producirse confusiones en el nombre de poblaciones como "Onda y Ondara; Atzeneta del Maestrat y d'Atzeneta d'Albaida...".

"Lo que va a originar es más retrasos en la movilización de recursos y errores". Destaca en declaraciones a COPE el representante de CSIF que "en Sanidad los retrasos cuestan vidas".

"El que firma el decreto es el señor Puig y el señor Puig firmó un decreto en contra de todos los sindicatos; en contra de los Colegios de Médicos de Castellón, Valencia y Alicante; de los Colegios de Enfermería; de las asociaciones ciudadanas; de las diputaciones; ayuntamientos..." lo que lleva a que "uno no entiende que le digan que no lo hagas, que todos le digan que no lo haga porque funciona bien y va a funcionar mal".