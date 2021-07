El Villarreal renovará el carnet de forma gratuita a los más de 17.000 socios de la temporada 2020-21

El Villarreal CF ha lanzado este jueves la campaña de abonos para la próxima temporada 2021-22, en la que el Submarino disputará tres competiciones: LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey.





Bajo el lema ‘Vivamos el momento’, el club ha presentado una campaña muy especial, con la que anima a toda su afición a disfrutar del dulce momento que está viviendo la entidad tras la consecución del título de la UEFA Europa League. ¡Queremos vivir este momento y que lo vivas con nosotros!





Como principal novedad de la campaña de abonos 2021-22, el Villarreal CF renovará de forma totalmente gratuita a los 17.173 abonados que se sacaron el pase la temporada pasada. Además, todos ellos recibirán el carnet VYP Oro de la temporada 2021-22. Un gesto de agradecimiento a la afición amarilla, que siguió de lado del equipo en un momento de máxima dificultad e incertidumbre por la pandemia del covid-19.





Para gestionar la renovación gratuita, los aficionados deben entrar en la web https://abonate.villarrealcf.es y actualizar sus datos. Este paso es necesario. Una vez realizado, los abonados recibirán el nuevo carnet en sus domicilios, sin necesidad de desplazarse.





Los aficionados que no renovaron su carnet la pasada campaña y tampoco solicitaron la devolución proporcional de los partidos que no pudieron presenciar desde el estadio en la temporada 2019-20 también contarán con un importante descuento del 30% en el precio. Estos abonados serán VYP Plata y disfrutarán de todas las ventajas de pertenecer a esta categoría.





Por último, los aficionados que deseen ser nuevos abonados de cara a la temporada 2021-22, cuentan con un amplio abanico de posibilidades, con precios muy económicos a partir de los 95 euros para los menores de 25 años.





El abono de la temporada 2021-22 incluye todos los partidos que juegue el Villarreal en LaLiga, hasta cuartos de final de la Copa del Rey y la fase de grupos de la UEFA Champions League. También están incluidos los partidos que jueguen el Villarreal Femenino y el Villarreal B como locales.





El Villarreal CF mantiene sus descuentos Carnet Jove. Los aficionados menores de 25 años (nacidos a partir del 1 de enero de 1996) disfrutarán de un 50% de descuento sobre el precio del abono seleccionado. Esta rebaja se aplicará a las nuevas altas, así como a los abonados que se reenganchen de la temporada 2019/20, a los que se les aplicará primero un 30% de descuento, al que, después, se les agregará un 50% adicional en condición de abonado menor de 25 años.





Los jubilados y pensionistas que no fueron abonados la pasada campaña tendrán un descuento de 15 euros sobre el precio del abono para la temporada 2021/22.





En el Villarreal CF deseamos que podáis venir a todos los partidos que juguemos esta temporada en el Estadio de la Cerámica, pero si, en función de la evolución sanitaria de la pandemia, se celebra algún encuentro a puerta cerrada o con limitaciones de aforo, el club valorará posibles medidas compensatorias y tratará de ser equitativo con los abonados a la hora de acceder a los encuentros.





Asimismo, el club amarillo continuará premiando la asistencia de los abonados a los partidos con descuentos en los abonos de las campañas 2022-23, sorteos de viajes con el equipo y más ventajas. Además, se mantendrán las categorías VYP Oro y VYP Plata en los abonos de cara a futuras campañas.





Los principales puntos de la campaña de abonos 2021-22 son los siguientes:





Renovación gratuita a los abonados de la campaña 2020-21. Si has sido abonado en la temporada 2020/21 y quieres renovar tu carnet para la 2021/22, te va a costar 0€ y sólo vamos a pedirte que actualices tus datos en https://abonate.villarrealcf.es Este paso es necesario y una vez realizado recibirás tu nuevo carnet en tu domicilio, sin necesidad de desplazarte.

Descuento del 30% a los abonados de la campaña 2019-20 que no solicitaron la compensación económica. Los abonados que no renovaron la pasada campaña su pase y no reclamaron la devolución proporcional de los partidos de la temporada 2019-20 disfrutarán de este importante descuento y pertenecerán a la categoría VYP Plata.

El abono del curso 2021-22 incluye todos los partidos de LaLiga, fase de grupos de la UEFA Champions League y hasta cuartos de final de la Copa del Rey. También están incluidos los partidos que jueguen el Villarreal Femenino y el Villarreal B como locales.

El club emite un carnet nuevo para la temporada 2021-22. No tiene validez el de la pasada campaña.

Los abonados pueden gestionar su renovación de forma online a través de https://abonate.villarrealcf.es. También podrán hacerlo de forma presencial en las taquillas del Estadio de la Cerámica o en la Tienda del Centro (Vila-real).

Las nuevas altas solo podrán gestionarse de forma presencial en las taquillas del Estadio de la Cerámica o en las Tienda del Centro (Vila-real).

Se mantiene el Carnet Jove. Los menores de 25 años disfrutarán de un 50% de descuento en su abono de la campaña 2021-22. Este descuento es aplicable para nuevos abonados y abonados VYP Plata, a los que se les añade este descuento al 30% correspondiente a esta categoría.

Los jubilados y pensionistas disfrutarán de un descuento de 15 euros sobre el precio del abono para la campaña 2021-22.

Los abonados continuarán contando con ventajas y descuentos con las empresas colaboradoras del Submarino gracias a Yellow Club.

La asistencia al Estadio de la Cerámica tiene premio. El Villarreal CF continuará recompensando la asistencia de los abonados a los partidos con descuentos en los abonos de las campañas 2022-23, sorteos de viajes con el equipo y más ventajas. Además, se mantendrán las categorías VYP Oro y VYP Plata en los abonos de cara a futuras campañas.

El Villarreal valorará medidas compensatorias en caso de celebrarse encuentros a puerta cerrada o con aforo limitado a causa de la pandemia.

Plazos de la campaña y puntos para abonarse





El Villarreal CF facilitará las gestiones para que los abonados renueven online y sin moverse de casa del 5 al 23 de julio. Los aficionados podrán hacerlo cómodamente en https://abonate.villarrealcf.es y recibirán el carnet en unos días en su domicilio. Además, el club atenderá a sus seguidores de forma presencial.





Plazos de la campaña:





Del 5 al 23 de julio: renovación y alta de nuevos abonados.

A partir del 26 de julio: cambios de ubicación y alta de nuevos abonados.

Puntos de renovación y nuevas altas:





Taquillas del Estadio de la Cerámica. Del 5 al 23 de julio. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas. Sábados, de 10.00 a 13.00 horas.

Tienda Oficial de la Plaça Major: A partir del 5 de julio. De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.