Vila-real estrenará servicio de urgencias para el mantenimiento de centros educativos

El Ayuntamiento de Vila-real contratará por primera vez un servicio de mantenimiento de las instalaciones educativas de la ciudad que permitirá mejorar la respuesta a las incidencias que se detecten en los centros de enseñanza públicos puesto que además contará con un servicio de urgencias 24 horas. La Concejalía de Servicios Públicos que dirige el edil Xus Madrigal ha activado la licitación de este contrato que por el momento tendrá una duración de cinco meses ya que la intención del equipo de gobierno es que “el mantenimiento de los colegios y espacios educativos que dependen del Ayuntamiento se incluya en el futuro contrato de mantenimiento de edificios municipales que está previsto que entre en vigor a finales de año”.

Así lo ha explicado Madrigal quien ha detallado que la contratación que ahora realizará su departamento “cubrirá el periodo hasta finales del mes de noviembre, con el objetivo de intentar dar respuesta a todas las necesidades detectadas en relación al mantenimiento de los centros educativos”. “Somos conscientes de que las necesidades de los colegios de la ciudad han crecido de manera importante y con los recursos que tenemos en el departamento de Servicios Públicos no podemos atender todas las incidencias y actuaciones que se requieren con la celeridad que nos gustaría”, admite el concejal. Por ello, se ha optado por la contratación de un servicio de mantenimiento, aunque “esto no implicará que el SPV pueda realizar también trabajos que no estén incluidos en este contrato”.

Este nuevo servicio dará respuesta al mantenimiento del total de 11 colegios de infantil y primaria públicos, incluyendo el centro de educación especial La Panderola, así como el centro asociado de la UNED y la escuela infantil El Solet. El presupuesto de licitación es de 60.000 euros, IVA incluido, por un periodo de 5 meses.

Según consta en el pliego de condiciones, el ámbito de aplicación del contrato se extenderá a todas las instalaciones de electricidad y aire acondicionado, trabajos de albañilería, fontanería y saneamiento, pintura, cerrajería y carpintería. Además, se integrará en el ámbito de aplicación, las tareas correctivas pertinentes que se produzcan en elementos constructivos.

Como novedad también se incluye un servicio de reparación 24 horas, para aquellas averías que generen una urgencia que no permite esperar a realizar un aviso mediante los cauces normales. La empresa adjudicataria deberá atender el aviso de avería urgente y asistir a su reparación inmediata -o realización de los trabajos mínimos necesarios para la solución temporal de la avería- en menos de 1 hora a contar desde el momento del aviso, que será, en todo caso, telefónico.

“Queremos mejorar la respuesta ante las incidencias que se producen en los colegios porque son el espacio de convivencia y aprendizaje de nuestros niños y niñas”, ha remarcado Xus Madrigal, quien ha agradecido la comprensión y el esfuerzo de los equipos docentes y la comunidad educativa de Vila-real.