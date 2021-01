Vall d'Alba lanza un nuevo paquete de ayudas a la hostelería

El Ayuntamiento de Vall d’Alba anuncia la inmediata activación de líneas de apoyo financiero y económico a los sectores de la hostelería y la restauración, así como para las pymes que tengan que cerrar por confinamiento, con el fin de amortiguar y paliar en parte las pérdidas que van a soportar tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones a la actividad económica decretadas por la Generalitat Valenciana y que están activas desde el jueves, 7 de enero, o que no puedan continuar su marcha como consecuencia de algún caso de confinamiento de su titular.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina. Unas ayudas que están dentro de la primera parte del ‘Plan Recupera’ de la localidad y que de salida están cuantificadas en 25.000 euros. Estos recursos estarán al alcance de los autónomos y emprendedores del municipio afectados por alguno de los dos supuestos a partir del próximo martes, 12 de enero.

La primera parte del ‘Plan Recupera’ del Ayuntamiento de Vall d’Alba, por importe de 25.000 euros, se concreta en dos líneas de ayudas. Una de 500 euros por demandante que está directamente diseñada para el sector de la hostelería y la restauración, una actividad que en el caso de la localidad cuenta incluso con un gran reconocimiento social y turístico, y que aglutina a una extensa oferta, con más de una veintena de propuestas. El objetivo es amortiguar la obligatoriedad de cerrar el negocio a partir de las 17.00 horas, así como la reducción del aforo, que ahora se limita a cuatro comensales por mesa, unas limitaciones que, a priori, estarán en vigor como mínimo hasta el 31 de enero.

La segunda línea de ayudas del ‘Plan Recupera’ está enfocada hacia aquellas empresas que cierran temporalmente la actividad por ser objeto de confinamiento por el positivo en Covid-19 de la persona que está al frente del negocio. En este caso, la ayuda económica puede llegar a los 600 euros.

“Tanto unas como las otras, estarán activas y a disposición de los valldalbenses a partir del martes, 12 de enero, porque no hay ni un minuto que perder”, ha enfatizado Marta Barrachina, quien anima al “Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a que pongan en marcha, a la mayor brevedad posible, otras líneas de ayudas similares, porque hay que tratar por todos los medios que los negocios se vean abocados a un cierre forzoso de su actividad”, ha remarcado.

“El Ayuntamiento de Vall d’Alba vamos a estar al lado de los vecinos, dedicando toda nuestra sensibilidad hacia aquellos que generan empleo y riqueza en nuestro pueblo, especialmente de los pequeños negocios que han visto cómo las nuevas medidas de lucha contra el Covid que ha activado la Generalitat Valenciana son un nuevo mazazo a su cuenta de resultados y, en definitiva, a sus perspectivas de futuro. También las hemos diseñado pensando en aquellos valldalbenses a los que la enfermedad puede suponer la interrupción en la marcha normal de sus negocios y, por tanto, de su medio principal de vida”, ha subrayado Marta Barrachina.

“Partimos de la base de que la salud siempre va a estar por encima de cualquier otro criterio. En este sentido, no cuestionamos de ninguna manera ni la oportunidad ni el alcance de las medidas decretadas por parte de la Generalitat Valenciana para tratar de frenar el Covid, independientemente de que los datos oficiales reflejan que no están teniendo la efectividad prevista. Pero lo que no compartimos es que se decrete el cierre de la hostelería, la restauración y se limite la actividad de los negocios denominados no esenciales, sin que de manera paralela y simultánea, esto vaya acompañado de un plan económico, que sostenga la viabilidad y el futuro de las pymes y autónomos afectados. Y aquí es donde el Ayuntamiento de Vall d’Alba, dentro de nuestras posibilidades, y haciendo un gran esfuerzo económico, queremos aportar nuestro granito de arena”, ha añadido.

Hay que recordar que el ‘Plan Recupera’ es un apartado que roza los 150.000 euros en el presupuesto del Ayuntamiento de Vall d’Alba del año 2021, que asciende a 3,55 millones de euros, un programa que está pensado para “estar al lado de los vecinos y poder atender sus necesidades más urgentes, para seguir cuidando de los valldalbenses en el contexto de dificultades sanitarias, económicas y sociales que nos ha tocado vivir desde que ha llegado la pandemia de Covid-19”. Integra medidas de apoyo económico a pymes y autónomos, por valor de 90.000 euros en total, sin olvidar otros ámbitos de carácter social y asistencial, que representan otros 50.000 euros, además de otras líneas complementarias.

El ‘Plan Recupera Vall d’Alba’ dará continuidad al ‘Plan Impulso’, que activó una dotación de 25.000 euros para apoyar al más de medio centenar de autónomos que tienen su sede social en el municipio, y que se vieron afectados por el RD 463/2020 del 14 de marzo del Gobierno de España por el que se activó el Estado de Alarma, por el que se decretó el cese de toda la actividad no esencial, en aquella ocasión con una subvención de hasta 450 euros por demandante. “Es decir, en esta ocasión vamos a casi cuadruplicar la cuantía de los fondos, en un plan que es mucho más ambicioso”, ha añadido Marta Barrachina.

MÁS MEDIDAS ECONÓMICAS Y FISCALES

En este sentido, hay que recordar que el equipo de gobierno de Vall d’Alba decretó la exención de la tasa por ocupación de la vía pública de bares y restaurantes de la localidad para el ejercicio 2020 y para el vigente 2021, así como la tasa de basura para todos aquellos comercios, bares, restaurantes y negocios en general que tuvieron que cesar en su actividad, devolviendo además las tasas a las actividades ya autorizadas y que se vieron anuladas por el Covid-19.

MILES DE MASCARILLAS

Además de las medidas económicas y fiscales, el Ayuntamiento de Vall d’Alba también ha activado a lo largo de los últimos meses múltiples acciones de otro carácter, entre las que destacan el reparto de miles de mascarillas entre toda la población, en diversas tandas.

También realizó el test rápido de detección del virus entre todos los niños de la población, con el fin de aumentar las garantías entre los alumnos, coincidiendo con el inicio del curso 2020/2021, anticipándose así a las medidas que ahora mismo sí están apoyando las autoridades sanitarias.

Y a día de hoy continúan las labores de limpieza y desinfección de las vías e instalaciones públicas, con el fin de tratar de minimizar los contagios, además de haber asumido el Ayuntamiento la instalación de una carpa en el exterior del Centro de Salud Comarcal de Vall d’Alba, para que las personas que acuden al recinto para realizarse pruebas, lo hagan con el mejor bienestar posible, sin tener que esperar a la intemperie.