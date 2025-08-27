Segorbe ofrece paquetes turísticos para disfrutar de la Entrada de Toros y Caballos

El Ayuntamiento de Segorbe prepara packs de visitas guiadas desde el 8 al 13 de septiembre para disfrutar del Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, un circuito explicativo por el recorrido de la carrera con asistencia al Rialé y entrada a la tribuna de los Mesones para disfrutar del gran evento en primera persona.

Las reservas podrán realizarse en la Oficina de Turismo de Segorbe, presencialmente, o por teléfono: 964 71 32 54. El horario de inicio de la visita será a las 10:45 horas, con punto de encuentro en la citada oficina. Los grupos serán limitados cada día a 25 personas.

Por su parte, el precio de la experiencia será de 10 euros por persona a partir de los 5 años (los menores de esta edad podrán asistir de forma gratuita). Los menores de dicha edad no podrán ocupar sitio en la tribuna y deberán estar sentados sobre el regazo del adulto. La visita finalizará a las 14:00 horas, al acabar el espectáculo.

Turismo de Segorbe Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

Desde la concejalía de Festejos Taurinos, de forma conjunta con la concejalía de Turismo, "hemos preparado estas experiencias que permitan a quienes lo deseen conocer nuestra tradición más especial, la Entrada de Toros y Caballos, desde una perspectiva global. Esperamos que se disfrute al máximo y que su éxito nos impulse para repetirla año tras año", ha manifestado el edil Aitor Aparicio.