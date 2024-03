"Satisfacción y cautela" tras la posible anulación de macroproyectos solares en Castellón

Ha sido más de un año de temor, protestas, movilizaciones y sobre todo trabajo de 3 poblaciones en lo que veían como un alto riesgo a la pérdida no sólo de terrenos en pleno rendimiento sino de un paisaje especial. Hablamos de lo que suponía Valentia, los 2 macroproyectos solares que se planteaban en Les Useres, Vilafamés y Cabanes, que hoy han dado un giro de guión.

??????Gràcies per acompanyar-nos en esta ruta senderista per vore la magnitud de les afectacions de les línies d'evacuació dels macroprojectes fotovoltaics al nostre poble. pic.twitter.com/ImN7WlEwh1 — La terra, casa nostra (@terracasanostra) February 18, 2024

Como han adelantado desde Castellón Plaza, EnerHi, la empresa que quería impulsar estas 2 instalaciones, que iban a conllevar en total la instalación de más de 800 mil paneles solares, ha solicitado la devolución de los avales, por lo que desiste a su construcción. A ello ha empujado tanto la presión social como política de las localidades como también el retraso burocrático, que ha hecho que hayan caducado los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, aunque por ejemplo ya tenían informes negativos de la conselleria de Transición Ecológica.

Satisfacción y cautela

Una noticia recibida con satisfacción pero con cautela en estas poblaciones. Así nos lo ha contado por ejemplo Laia Pitarch, que forma parte de “Defensem les Nostres Arrels” de Les Useres, asociación que ha impulsado varias alegaciones durante estos últimos meses por ejemplo ante la Comisión Europea. Unas reclamaciones que no van a paralizar hasta que no exista una comunicación oficial del desistimiento: "Hasta que no tengamos una notificación oficial de la paralización, tenemos que seguir con la presión, y sin olvidar que este proyecto se ha podido paralizar per hay muchos más proyectos en la provincia que se quieren impulsar".

Defensem Les Nostres Arrels presenta nueva documentación contra la macroplanta de Les Useres @Ayunt_LesUseres#InfoCopeCShttps://t.co/IUw8AcwcOI — ?COPE Castellón? (@copecastellon) July 11, 2023

Cambios en el PGOU de Vilafamés

Mismo sentimiento en Vilafamés, donde además su consistorio va a sumar más protección la próxima semana, con la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que prohíbe estas macroinstalaciones en gran parte de su término municipal. Raül Forcadell, edil de Transición Ecológica de esta localidad, nos ha explicado en COPE que este cambio "se aprobará en pleno extraordinario el miércoles que impedirá la instalación de estas macroinstalaciones". El cambio supondrá que "cuando se pida la compatibilidad urbanística será negativa".





Sectores productivos aliviados

Y también buenos síntomas llegan desde uno de los sectores que más se iban a ver afectados por este proyecto, como es el vitivinícola. Diversas viñas corrían peligro de desaparecer y con este anuncio su continuidad parece asegurada. Nos lo ha explicado Esteban Martinavarro, desde VinyaNatura: "Recibimos la noticia con mucha alegría y cautela, para que podamos seguir con nuestros viñedos. En nuestro caso nos afectaba a las que nos sirven para producir Barranc de l'Infern"

Además, también lo hacía extensivo a las empresas que tienen turismo rural, "para el que es importante que todo se quede como está, por lo que la alegría es muy grande".