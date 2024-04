El Rototom Sunsplash apelará al poder de la utopía en una edición de apertura a Benicàssim

Ya se dio a conocer una novedad como es la reducción de fechas (se reduce en 1 para un total de 6) y también presentaron el grueso de su cartel musical, con la destacada presencia de nombres como The Wailers, Fernandocosta, Bad Manners, SFDK o Chambao. Y ahora, el Rototom Sunsplash suma lema y más cambios para un 2024 donde celebra su 30 aniversario.

Here we go with the first #rototom#Festivals#lineup release??????

????We bring together almost 70 names across all the stages for our gathering of Jamaican music that will be held from 16th to 21st of August in Benicàssim Spain ??

Info & tickets: https://t.co/VHMKq2Y1Tepic.twitter.com/3jyQrMHjnL